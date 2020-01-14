5 belediye başkanı AKP'ye katıldı

Belediye başkanlarına AKP rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Bu kapsamda İYİ Parti’den seçilen Kayseri İncesu ilçesi Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Saadet Partisi’nden seçilen Osmaniye Hasanbeyli ilçe Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu, CHP'den seçilen Osmaniye Düziçi Böcekli belde Belediye Başkanı Doğan Öztürk, bağımsız seçilen Erzincan Kemah Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Erzurum Olur ilçe Belediye Başkanı Sıddık Demir AKP'ye katıldı.
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