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5 kameralı Nokia telefonun fiyatı ortaya çıktı!

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Nokia PureView hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bugün ise Nokia'nın 5 kameralı bu telefonu hangi fiyat etiketiyle satışa sunacağı belli oldu.
5 kameralı Nokia telefonun fiyatı ortaya çıktı!

Nokia, dünyada bir ilki yapıyor ve 5 kamerası bulunan telefonuyla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Henüz teknik özellikleri netleşmese de, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiler Nokia'nın bu yeni amiral telefonuna fazlasıyla güvendiğini gözler önüne seriyor. Arka yüzünde 5 ana kamera ve LED flaş bulunan cihazın 14 Ocak ila 25 Ocak tarihleri arasında duyurulması bekleniyor; yani Mobil Dünya Kongresi öncesi bu yeni cihazla karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor.

Peki HMD Global, Nokia PureView için nasıl bir fiyat düşünüyor dersiniz? Henüz netleşmese de, Nokia PureView'un fiyatının 749 euro ila 799 euro bandında olacağı konuşuluyor. Bu kapsamda yeni Nokia telefonun cepleri fazlasıyla yakacağı söylenebilir.

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