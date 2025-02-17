5 Kişilik aile hayatını kaybetti... Yangınla ilgili soruşturma sürüyor...

Limasol’da bir evde çıkan ve beş kişilik ailenin ölümüyle sonuçlanan yangınla ilgili araştırmaların kapsamlı şekilde devam ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, polisin dün hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıkladığını yazdı.

Habere göre, Mısır asıllı Bassem Adeeb Garnil Takla (35), Limasol sakini Maria Yeorgiu (33) ve üç çocukları yangında hayatını kaybetti.

AKEL de yangın konusunda bir açıklama yaparak, bir ailenin yok olmasından duyduğu büyük üzüntüyü dile getirdi.

Bu yangının ayrıca toplumda var olan dramatik gerçekler ve eşitsizlikleri bir kez daha gözler önüne serildiğini ifade eden AKEL , toplumun mücadele ettiği pahalılık, ekonomik zorluklar, enerji anlamında yoksulluk, iş güvensizliğinden de söz etti.

AKEL tüm bunların, ülkenin önceliklerini ivedi şekilde değiştirmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.