Trump İran'a ültimatom verdi

Hayvancılar siyah tabutla Rum Başkanlık Sarayı’na yürüdü

Rum hayvancıların dün Rum Başkanlık Sarayı’na yürüyerek eylem yaptığı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, GSP stadı park yerinde toplanan hayvancıların pankartlar, sloganlar ve sektörlerinin içerisinde bulunduğu durumu sembolize eden siyah tabut ile yürüdüğünü yazdı.

Hayvancılar, polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı saray önünde şap hastalığı nedeniyle yapılan zorunlu toplu hayvan itlaflarını protesto etti.

Rum yönetimini, özellikle de Tarım Bakanlığını şap hastalığını yönetememekle ve bilgilendirme yapmamakla suçlayan hayvancılar, “itlafları kabul etmiyoruz, cesetlerimizi çiğnemeleri gerek” sloganı atarak, eylemlerini daha da tırmandıracakları uyarısında bulundu.

Gazete, havancıların saray önünden ayrılırken “mandıralarımıza girmelerine izin vermeyeceğiz. Olan olsun” sloganı atmalarının gerilimin daha da şiddetleneceği mesajını verdiğine dikkat çekti.

Habere göre, hayvancılar, izin alınmadan ağıllarına girilerek denetim ve numune alımı yapılmasına da karşı çıkıyor. Rum Tarım Bakanlığı Genel Müdürlüğü, itlafların durmasının söz konusu olmadığını açıklarken Rum Veteriner Dairesi de denetim ve numune alım prosedürünün şap hastalığının yayılmasını önlemek için şart olduğunu kaydetmesi hayvancıların hayal kırıklığını daha da artırdı.

“YERİ’DE OLAYLI DENETİM”

Aynı gazete Veteriner Dairesi yetkililerinin denetim ve numune almak için girmeye çalıştığı Yeri’deki bir mandırada Cuma akşamı gerilim yaşandığını ve 22 yaşındaki hayvancının tutuklandığını aktardı.

Habere göre, tutuklanan hayvancının ailesi, tutuklama yapmak için 15 polis ve 7 devriye aracıyla evlerine giden polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Haberi, “Hayvancılar Bakana Ateş Püskürdü ve Tabutla Protesto Etti” başlığıyla aktaran Haravgi, dün yapılan analizler sonucunda Larnaka kazası karantina bölgesi içerisindeki Mormenekşe’de 16 küçükbaş hayvan beslenen bir ağıl ile Meneu’da 192 sığır beslenen bir çiftlikte de şap saptandığını yazdı, şap hastalığı görülen çiftlik sayısının 44’e ulaştığını kaydetti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’taki sığır çiftliklerinin yüzde 98’i, küçükbaş hayvan çiftliklerinin de yüzde 65’inde birinci doz aşılama yapıldı ve ikinci doz aşılara başlandı. İtlaflar da devam ediyor. Şu ana kadar itlaf edilen küçükbaş hayvan sayısı 21 bine ulaştı.

“BULGARİSTAN’DAN KUZU İTHAL EDİLECEK”

Öte yandan Politis paskalyada geleneksel olarak kuzu eti tercih eden Rumların bu yıl, kuzu eti miktarının kısıtlı, kalitesinin de şüpheli olması sebebiyle Bulgaristan ve Romanya’dan kuzu eti ithal edileceğini aktardı.

