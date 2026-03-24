Rum polisi olası terör eylemlerine karşı alarmda

Rum basınında yer alan bir haberde Ramazan ayının sona ermesiyle, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu Avrupa ülkeleri ve diğer Batı ülkelerinin bazı tedbirler almasına neden olduğu kaydedildi.
Fileleftheros gazetesi “Ramazan’ın Bitmesiyle Teyakkuz Önlemleri” başlıklı haberinde, Rum polisinin yetkili biriminin, Ramazan ayının bitmesiyle tüm polis müdürlükleri ve birimlerine tedbirli olmaları konusunda mesaj gönderdiğini yazdı.

Bu iç yazışmanın cumartesi geç saatlerde gönderildiğini yazan gazete, yazışmada “İslam Devrimi Muhafızları” tarafından olası terör eylemlerinde bulunulabileceği bilgisi bulunduğunu,  bu sebeple tedbirli olunması gerektiğinin ifade edildiğini iletti.

Söz konusu mesajda, aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu çeşitli ülkeler açısından risk bulunduğunun belirtildiğini kaydeden gazete, mesajda polisin dikkatini yöneltmesi gereken belirli noktalara ve tesislere atıfta dikkat çekildiğini ifade etti.

Haberde, bu gibi durumlarda her zaman olduğu gibi, İsrail ve Batı hedefleriyle ilgili tavsiyelerde bulunulduğu da kaydedildi.

