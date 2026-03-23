Güney Kıbrıs'ta Wolt paketçileri düşük maaş ve güvenlik gerekçesiyle grevde

Güney Kıbrıs’ta “Wolt” şirketi bünyesinde çalışan paketçiler, maaşlarının düşük olması ve özellikle gece saatlerinde yaşadıkları güvenlik endişeleri sebebiyle greve gitti.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs çapında 3 bin paketçi çalışanı bulunan “Wolt” şirketine mensup paketçilerin 20 Mart tarihinden beridir grevde olduklarını yazdı.

Limasol bölgesinde toplanan paketçilerin, 21 Mart tarihinde eylem yerine gelen bazı kişilerin saldırısına uğradığı yönünde şikayetlerin de yapıldığını belirten gazete, şirketten yapılan açıklamada ise paketçilerin temsilcileriyle diyalog halinde oldukları, her türlü şiddet eyleminin ise kınandığı vurgulandı.