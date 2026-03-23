  • BIST 12433.5
  • Altın 6058.22
  • Dolar 44.3285
  • Euro 51.1547
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
Trump İran'a ültimatom verdi

Güney Kıbrıs'ta Wolt paketçileri düşük maaş ve güvenlik gerekçesiyle grevde

» »
Limasol’daki eylemde bazı paketçilerin saldırıya uğradığı iddia edilirken, şirket şiddeti kınayarak diyalog vurgusu yaptı.
Güney Kıbrıs'ta Wolt paketçileri düşük maaş ve güvenlik gerekçesiyle grevde

Güney Kıbrıs’ta “Wolt” şirketi bünyesinde çalışan paketçiler, maaşlarının düşük olması ve özellikle gece saatlerinde yaşadıkları güvenlik endişeleri sebebiyle greve gitti.

Politis gazetesi, Güney Kıbrıs çapında 3 bin paketçi çalışanı bulunan “Wolt” şirketine mensup paketçilerin 20 Mart tarihinden beridir grevde olduklarını yazdı.

Limasol bölgesinde toplanan paketçilerin, 21 Mart tarihinde eylem yerine gelen bazı kişilerin saldırısına uğradığı yönünde şikayetlerin de yapıldığını belirten gazete, şirketten yapılan açıklamada ise paketçilerin temsilcileriyle diyalog halinde oldukları, her türlü şiddet eyleminin ise kınandığı vurgulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti