6 yaşındaki kız çocuğunun istismarı davası: İddianame kabul edildi, ilk duruşma 22 Mayıs'ta

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin istismar ettiği, H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli'nin istismar ettiği, H.K.G'nin anne ve babasının da istismara izin verdiği iddialarına ilişkin iddianame kabul edildi. İlk duruşma günü olarak 22 Mayıs kabul edildi. Hiranur Vakfı, internet sitesini kapattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istendi.

Mağdur H.K.G'nin 6 yaşından beri şüpheli Kadir İstekli tarafından cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle şikayette bulunmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, şüpheli Kadir İstekli ile babasının kıydığı dini nikahla evlendirildiği; şüphelinin babasının talebesi olduğu ve karşılıklı dairelerde oturduklarını anlattı. Şikayetin devamında H.K.G, cinsel ilişkinin kendisine Kadir İstekli tarafından oyun olarak gösterildiğini belirtti. Bu istismarın babasının onayı ile gerçekleştiği ve yaşı tuttuktan sonra resmi nikah kıyıldığını dilekçede sundu.

Dilekçede yer alan ifadelere göre, 17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikâyeti ile hastaneye müracaat etti. Yaşının küçük olmasından dolayı durum polis ekiplerine bildirildi. H.K.G.'nin o tarihte alının ifadesinde, 7 Nisan 2012 tarihinde şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteği ile evlendiğini, yaşının 17 olduğunu ve şikayetçi olmadığını söyledi. Soruşturmada esnasında H.K.G.'nin kemik yaşı tespiti için hastaneye sevk edildi. 10 Aralık 2012 tarihinde alınan raporda H.K.G'nin 21 yaşında olduğu tespit edildi. Soruşturma yaşının 21 olmasından dolayı takipsizlik kararı ile sonuçlandı. H.K.G. 21 Ocak 2022 yılında İzmir'de alınan ifadesinde, olay tarihinde Haydarpaşa Numune Hastanesine babasının başkanı olduğu vakıfta çalışan Mehmet Emin M. İle birlikte gittiğini, film çekilmesi için sıra beklediği esnada kendisi yerine başka birisinin filminin çekildiği ve kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

Şüpheliler olay esnasında kendi aralarında konuştukları sırada bu konuşmalara H.K.G. de şahit oldu. Şüpheliler H.K.G.'nin yerine başka birini kemik testine sokulduğu, bu kişinin 18 yaşında olması yeterli iken daha büyük birinin teste sokulması nedeniyle şüpheli Kadir İstekli'nin Mehmet Emin M.'ye kızarak "Kızın yaşının 18 olması yeterliydi, neden daha büyük birini soktunuz ama savcı iyi yedi" dediğini söyledi.

H.K.G.'nin doğum raporu ve doğum tutanağı Sapancı Kaymakamlığı'ndan istendi. H.K.G.'nin 8 Mart 1998 tarihinde özel bir hastanede doğduğu belirlendi. Kemik tespiti için başka birinin teste sokulması ile ilgili şüpheliler hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

H.K.G cinsel istismarı ispatlamak için şüpheli Kadir İstekli ile olan konuşmalarını kayıt altına aldı. Bu kayıtlar bilirkişi raporu ile birlikte dosyaya sunuldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüpheliler 22 Mayıs tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Ne olmuştu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla açılan davanın basına yansımasının ardından, davaya müdahil olmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, konuyu takip ettiklerini ve müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

Ersoy, "Olayı şiddetle kınıyorum, sorumluların tamamı en ağır cezayı almalıdır, Aile Bakanlığımız davaya müdahil oldu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettiş göreve başladı, detaylı inceleme yapılıyor. Hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" dedi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ise "Ortak insanlığımızın değerleri konusunda hiç birimiz taviz vermeyiz. Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz. İlgili soruşturma ilgili kurumlar ve yargı tarafından yürütülüyor" diye konuştu ve ekledi:

"Alçakça insanlık dışı davranışlara TBMM'de ortak cevap verilmesi gurur verici tavırdır. Hiçbirimiz taviz veremeyiz, mazur gösteremeyiz. Göstermenin karşısında olmak mecburiyetindeyiz. Yargı tarafından sonuna kadar götürülmelidir. Susarsak insanlığımız yara alır diye düşünüyorum."