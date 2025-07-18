63. Mehmetçik Üzüm Festivali başlıyor: Üretimin, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en köklü kültürel etkinliklerinden biri olan Mehmetçik Üzüm Festivali, bu yıl 63. kez kapılarını açıyor. Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun yaptığı açıklamayla festivalin detayları kamuoyuyla

Festivalin sadece bir eğlence organizasyonu değil, toprağa, üretime ve kültüre sahip çıkmanın güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Tuğlu, “Mehmetçik’in bereketli topraklarında yetişen üzüm, geçmişin emeğini bugünün yaşamına taşıyan bir kültür elçisidir,” dedi.

Üzüm Sokağı’nda Yerli Üretici ile Buluşma

Festivalin ana merkezinde yer alan “Mehmet Tayyareci Üzüm Sokağı”, analizleri yapılmış, belgeli ürünlerle yerli üreticilere doğrudan halkla buluşma imkânı sunacak. Üretici sokağında ayrıca, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği, Çayırova Lefkara Evi üreticileri ve belediyenin yürüttüğü KeçAda ve KozAda projelerinde görev alan kadın üreticiler de stant açacak.

Kadın üreticilerin el emeği göz nuru ürünleri – geleneksel dokumadan doğal lezzetlere kadar – ziyaretçilere sunulacak.

Uluslararası Katılım ve Sanat Etkinlikleri

Festival programında bu yıl 8. Altın Salkım Uluslararası Halk Dansları Festivali de yer alıyor. İspanya, Türkiye, Polonya ve Slovakya’dan dans ekipleri, kültürlerin evrensel dili olan dansı sahneye taşıyacak. Yerel topluluklardan Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi ve Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği Halk Dansları ekipleri de festivalde sahne alacak.

Sanatçı Melek Mosso başta olmak üzere birçok değerli sanatçı festival süresince sahne alacak. Ayrıca, Bafra Halk Plajı’nda voleybol ve uluslararası güreş turnuvası, mini duatlon yarışmaları, tavla turnuvası gibi gençlere yönelik sportif etkinlikler de yer alıyor. Geleneksel mutfağın yaşatıldığı “Üzüm Bağından Sofraya” yemek yarışması ise festivalin lezzetli anlarından biri olacak.

Katılım Ücretsiz, Herkese Açık

Başkan Tuğlu, festivalin tüm etkinliklerinin halka açık ve ücretsiz olduğunu vurgulayarak, “Amacımız sadece bir festival düzenlemek değil; aynı zamanda üreticimizi, esnafımızı ve kültürümüzü destekleyen sürdürülebilir bir yapı kurmaktır,” ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomik zorluklara rağmen festivalin belediyenin öz kaynaklarıyla organize edildiğini belirten Tuğlu, sponsor firmalara, sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere teşekkür etti.

“Halkın emeğini, kültürünü ve üretimini kutlayan bu festivalde, herkesin yeri var” diyen Başkan Tuğlu, tüm halkı Mehmetçik’te buluşmaya davet etti.