63. Mehmetçik Üzüm Festivali törenle başladı

63. Mehmetçik Üzüm Festivali dün akşam düzenlenen törenle başladı.

Mehmetçik Festival Alanında halk dansları gösterileriyle başlayan festivalin açılışında sırasıyla, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Tuğlu: ” Amacımız üzüm ve üzüm ürünlerinin ön plana çıkmasını sağlamak”

Törende ilk konuşmayı yapan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, en eski ve köklü festivallerden olan üzüm festivalini 63. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını ifade ederek amaçlarının üzüm ve üzüm ürünlerinin ön plana çıkmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Tuğlu, “Üzüm yalnızca bir meyve değil; kadın üreticinin sabahın ilk ışığında başlattığı emeğin, çocuğuna daha iyi bir gelecek sunmak isteyen çiftçinin umudunun, kültürüne sahip çıkan bir halkın sesinin adıdır” dedi. Festivalde bu yıl KeçAda ve KozAda projeleri kapsamında üretilen dokuma ve keçe ürünlerin de yer alacağını kaydeden Tuğlu, kadın üreticilerin el emekleriyle tarihi yeniden ördüklerini söyledi.

Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da panayır olarak başlayan Mehmetçik Festivalinin şimdi uluslararası bir boyut kazandığını kaydederek festivalde hem bölge halkının ekonomik anlamda kalkınmasına hem de ülkenin tanıtılmasına katkı sağlandığını belirtti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de Mehmetçik bölgesinin Kıbrıs Türk tarihinin varoluş mücadelesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek tüm baskı ve entrikalara rağmen bölge halkının üretimden kopmadığını, bölgede üzüm üretiminin geliştiğini ifade etti. Hükümete geldikleri günden itibaren vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini söyleyen Başbakan Üstel, tüm bölgelere olduğu gibi Mehmetçik bölgesinde de ne söz verdilerse yerine getirdiklerini kaydetti.

Önceliği yarım kalan projelere verdiklerini dile getiren Üstel, tüm eleştirilere rağmen birçok proje ve reformu hayata geçirdiklerini anlattı. Başbakan Üstel, Belediyeler Reformu Yasası ile belediyeleri daha sürdürülebilir ve refah bir hale getirdiklerini belirterek, yarım kalan tüm projeleri bitirmek için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Ülkede siyasi istikrarı sağladıklarını ve birçok yeni projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Üstel, 15-20 gün sonra Dipkarpaz-Manastır yolunun tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Lefkoşa’da 320 yatak kapasiteli hastanenin temelini attıklarını anımsatan Üstel, hiçbir gencin rozetine bakmadan kırsal kesim arsası dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bölgede bağcılığın gelişmesinde büyük emeği olan Mehmet Teyyareci’yi rahmetle anarak, Teyyareci’nin üzüm ve üzüm ürünlerinin bölge halkının kalkınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.

63 yıl önce başlayan festivalin ülkenin en köklü festivallerinden olduğunu belirten Tatar, Mehmetçik bölgesinin milli mücadele yıllarından çok mücadeleler verdiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Bafra turizm bölgesinin gelişimini sürdürdüğünü ve bölgenin turizm ve ekonomik olarak gelişmesine katkı sağladığını ifade ederek, golf sahasının da bölgede hizmete girmesiyle birlikte bölgenin golf tutkunlarını ağırlayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası temaslarda bulunan ve ülkenin halk dansları ile tanıtılmasına katkı sağlayan CİOFF KKTC başkanı Özlem Kadirağa’ya da teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Daha sonra festivalin açılışı gerçekleştirildi.

6 gün sürecek festival kapsamında çeşitli kültürel sanatsal ve sportif gösterilerin yanı sıra konserler de yer alacak.

Festival kapsamında Türkiye’nin sevilen ses sanatçısı Melek Mosso da festivalin son günü olan 3 Ağustos Pazar gecesi konser verecek.