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8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey...

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8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey...
8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey...

8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey...

1)WhatsApp sözleşmesi nedir?

Popüler uygulama WhatsApp sözleşmesi 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup yapılan açıklamaya göre; WhatsApp kullanıcı verilerini Facebook ile rahatça paylaşabilecek. Yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı 8 Şubat 2021 sonrası kullanamayacak.

2) WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

Hesap Bilgileri, Mesajlar, Bağlantılar, Durum Bilgisi, İşlem ve Ödeme Verileri, Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler, Kullanım ve Kayıt Bilgileri, Cihaz ve Bağlantı Bilgileri, Konum Bilgiler, Çerezler, Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.), WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.), Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

3) WhatsApp sözleşmesi maddeleri neler?

Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak.

4) Sosyal medya devi konuyla ilgili açıklama yaptı mı?

Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

5) WhatsApp hesabınızı silmek için ne yapmalıyız?

WhatsApp hesabınızı silmek içinSeçenekler > Ayarlar > Hesap > Hesabımı sil’e basın.Ülke kodunuzu seçin ve telefon numaranızı girin. Sil > SİL’e basın. Hesabınızı sildiğinizde:Hesabınız WhatsApp’tan silinir. Telefonunuzdaki sohbet geçmişiniz silinir.Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.

6) WhatsApp'ı silen kullanıcılar hangi uygulamaya yöneldi?

ABD menşeli mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, kullanıcılar kitleler halinde Rus menşeli Telegram uygulamasına yöneldi. Uygulama yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti.

8)Telegram kaç kez indirildi?

 Veri analizi firması Sensor Tower'a göre, Telegram yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini söyledi.

7) Türkiye'deki kullanıcılar WhatsApp kullanımına devam etmek için hangi tarihe kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor?

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

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