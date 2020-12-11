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"80 GÜN" İlk Kadın Başbakan Sibel Siber konu alan kitap çıktı!

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"80 GÜN" İlk Kadın Başbakan Sibel Siber konu alan kitap çıktı!
"80 GÜN" İlk Kadın Başbakan Sibel Siber konu alan kitap çıktı!

Halkın hafızalarında ve ülke siyasetinde çok önemli  bir yere sahip olan, hep örnek gösterilen SİBER Hükümeti dönemi, Araştırmacı-Şair-Yazar, Bülent Fevzioğlu tarafından kitaplaştırıldı. 520 sayfadan oluşan bu arşiv- belge kitabı, kitapçılardaki yerini aldı.

 

SİBER Hükümeti, İlk Kadın Başbakan, İlk Teknokrat Hükümet ve İlk 3’lü Koalisyon’dan oluşuyırdu. Kitaplaştırılan İlk Hükümet Dönemi olarak da, şimdi bu ilk’lere yeni bir “ilk” daha eklenmiş oldu.

 

Kitabın yazarı, Bülent Fevzioğlu; bu dönem kitaplaştırırken, TAK Haber Ajansı’nın haber bültenleri ve gazete arşivlerinden ayrıca, Eski Başbakan Dr.Sibel Siber’in kişisel arşiv ve anılarından yararlandığını ifade etti.

 Kitabın Önsözü’nde ise şu ifadeleri kullandı:

 

“Bu kitap, Bülent FEVZİOĞLU’ndan önce “SİBER Hükümeti”nin 80 GÜN’lük her anını, aynı zamanda büyük bir dikkat, titizlik ve disiplinle  günü gününe yazan, bireysel ve toplumsal duygu, düşünce ve yorumları sıcağı sıcağına köşe yazılarına taşıyan gazetecilere aittir.”

 

Kitabın kaleme alınış amacı için ise şu ifadeleri kullandı:

 

“Ortada çığlık çığlığa bağıran ve “beni; kaybolup gitmeden, unutulup silinmeden, gelecek yıllarınızın yazınsal arşivleri adına derleyip toparlayınız” diyen muhteşem bir “İLK” vardı.

 

Bu; siyasi tarihimiz adına öylesine bir ‘‘İLK’’ti ki‘‘SİBER Hükümeti’’nin ‘‘80 GÜN’’lük görev süresi dolarken bile hem halktan hem basınımızdan ‘‘yeni bir hükümet oluşumuna ne gerek var, bu hükümet devam etsin’’ diyenler ve yazanlar da dikkat çekecek kadar çoğunluktaydı…

 

Ve fakat…

1976 yılından beri siyasi hayatımızın su başlarını tutan ve buralarda köknemiş, coşkusuz, heyecansız, hedefsiz ve vizyonsuz konaklayanlar tarafından duyulmadı bu çağrı!

 

Yine seçimler yapıldı yine kabineler kuruldu…

Ve yine vasat, yine umutsuz, yine ömürsüz gel-gitler yaşatıldı bu halka…

 

Kısacası…

Bir kum saati idi alanlarında uzman - teknokrat insanlarımızdan kurulu, ‘‘SİBER Hükümeti’’

 

Hızlıca akıp gitti o ‘‘80 GÜN’’lük tarihsel varlığı…

Kum saati, bir daha geriye çevrilemedi…

 

Cam bir fanus içerisinde dibe vurdu kumları, kesildi akış hızı, kilitlendi, kurudu sonrasında…”

 

Bir daha kim ya da kimler ne zaman ve nasıl çevirirler bu kum saatini yeniden, bilinmez!”

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