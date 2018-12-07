91. Oscar Ödül Töreni’nde büyük kriz!

Los Angeles’da 24 Şubat’ta düzenlenecek 91’inci Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu ABD’li oyuncu ve komedyen Kevin Hart’ın yapacağı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından ünlü komedyenin 2010 yılına ait eşcinsellik karşıtı tweetleri ortaya çıkmış ve büyük tepki toplamıştı. Bu tepkilerin ardından Kevin Hart bir özür videosu yayınladı ve herkesi sevdiğini belirtti. Ancak tepkilerin dinmemesinin ardından Hart, Oscar Ödül Töreni’ni sunmayacağını ve geri çekildiğini açıkladı.

Kevin Hart’tan boşalan sunuculuk görevini kimin üstleneceği ise merak konusu haline geldi.

Kevin Hart, ‘Zor Biraderler’, ‘Jumanji: Vahşi Orman’ ve ‘Akşam Okulu filmleriyle tanınmıştı.