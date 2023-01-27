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AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!

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AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!
AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!

Haravgi’nin haberine göre, AB üyesi 13 üye ülkeyle birlikte Rum yönetiminin eline dün ulaşan uyarı mektuplarından birinde AB’nin 2016/2284 sayılı, bazı gazların atmosfere salınımını azaltarak karbon ayak izini küçültmeyle ilgili yönergeye uyulması isteniyor.

İkinci mektupta ise, Güney Kıbrıs’a ve 21 AB üyesi ülkeye 2021/784 sayılı internette terör içeriklerinin yayılmasının önlenmesiyle ilgili tüzüğü tam olarak uygulama çağrısı yapılıyor.

Bu son iki mektupla, Güney Kıbrıs hakkında başlattığı ihlal prosedürü sayısı 99’a ulaştı.

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