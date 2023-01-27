AB Güney Kıbrıs’a iki uyarı mektubu gönderdi!

Haravgi’nin haberine göre, AB üyesi 13 üye ülkeyle birlikte Rum yönetiminin eline dün ulaşan uyarı mektuplarından birinde AB’nin 2016/2284 sayılı, bazı gazların atmosfere salınımını azaltarak karbon ayak izini küçültmeyle ilgili yönergeye uyulması isteniyor.

İkinci mektupta ise, Güney Kıbrıs’a ve 21 AB üyesi ülkeye 2021/784 sayılı internette terör içeriklerinin yayılmasının önlenmesiyle ilgili tüzüğü tam olarak uygulama çağrısı yapılıyor.

Bu son iki mektupla, Güney Kıbrıs hakkında başlattığı ihlal prosedürü sayısı 99’a ulaştı.