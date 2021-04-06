AB Konseyi ve Komisyonu, Türkiye'deki insan haklarıyla ilgili endişelerini Erdoğan'a anlattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye’deki insan haklarıyla ilgili gelişmelerden endişe duyduklarını açıkladı.

Von der Leyen ve Charles Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından AB Türkiye Delegasyonu binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Charles Michel, “Türkiye’deki insan hakları ile ilgili derin endişelerimizi Erdoğan’a ilettik. Hukuk devleti ve insan haklarına saygı, AB’nin en temel değerleridir.” dedi.

Türkiye insan haklarına saygı göstermelidir diyen Ursula von der Leyen ise Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasının üzüntü verici olduğunu söyledi.

Ursula von der Leyen, “Türkiye’nin sözleşmeden çıkmasından derin endişe duyuyorum. Bu kötü bir sinyal.” İfadesini kullandı.

AİHM'in Kavala ve Demirtaş kararları

İnsan hakları konularının müzakere edilemeyeceğini söyleyen AB Komisyonu Başkanı, AİHM'in Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunda verdiği kararları gündeme getirdiklerini belirtti ve Avrupa Konseyi'nin kurucusu olarak Türkiye'nin bu kararlara saygı duymasının önemli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, "İstanbul Sözleşmesi konusunda Türkiye'yi ikan edemedik ancak kesinlikle çağrı yaptık." ifadesini kullandı.

İki yetkili de bununla birlikte, Türkiye’nin AB için önemli bir ortak olduğunu vurgularken, Ankara’nın özellikle Suriyeli göçmenleri ağırlayarak önemli bir rol oynadığını vurguladı.

AB Türkiye ile ticareti geliştirmek istiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.

"AB'nin stratejik çıkarı, Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerde"

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliğinin Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Michel, "AB, Türkiye ile ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir." dedi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında özellikle Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları nedeniyle zirveye çıkan gerginlik geçen ay yapılan zirve ile sakin bir sürece girdi. Zirve sonrası AB yetkililerinin Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklanmıştı.

Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini isterken, Avrupa Birliği tarafı da Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının sonlandırılmasını talep ederek yaptırımları gündeme almıştı.