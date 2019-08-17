  • BIST 95.734
  • Altın 271,249
  • Dolar 5,5633
  • Euro 6,1703
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

ABD Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri için yakalama kararı çıkarttı

» »
ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri Grace 1 için yakalama kararı çıkarttı.
ABD Cebelitarık'tan bırakılması beklenen İran tankeri için yakalama kararı çıkarttı

Cuma günü Washington'da bir federal mahkeme tarafından verilen kararda "Birleşik Devletleri Kolluk Kuvveti Hizmeti veya yasa tarafından yetkilendirilmiş herhangi bir görevliden" bu emri uygulaması talep ediliyor.

Tankerin yanı sıra içindeki petrole de el konulmasını talep eden karar, bir ABD bankasında İran şirketi Paradise Global Trading LLC ile ilişkili olduğu öne sürülen bir hesaptaki 995 bin dolara el konulmasını da içeriyor.

ABD Adalet Bakanlığı geminin Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı ihlal ederek banka dolandırıcılığı, para aklama ve terörizmle ilgili suçlara karıştığını savunuyor.

2,1 milyon varil petrolün bulunduğu gemiye, Suriye'ye petrol taşıyarak Esad hükümetine yönelik yaptırımları delme suçlamasıyla 4 Temmuz'da el konulmuştu. Bunu "yasadışı" bir uygulama olarak niteleyen İran da Hürmüz Körfezi'nde bir İngiliz bandıralı gemiye el koymuştu.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi Perşembe günü geminin Suriye'ye gitmeme karşılığında serbest bırakılmasına karar vermiş, ABD'den gelen bir son dakika itirazını ise reddetmişti.

Cebelitarık'ın özerk hükümeti, İran'dan Grace 1'in AB yaptırımları altında bulunan Suriye gibi bir ülkeye gitmeyeceğinin sözünü aldıklarını söylemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İdlib operasyonunda hedef Han Şeyhun15 Ağustos 2019 Perşembe 14:10
  • Mescid-i Aksa'da gerginlik11 Ağustos 2019 Pazar 17:04
  • Suriye ordusu, İdlib’de toprak kazandı11 Ağustos 2019 Pazar 16:33
  • Pentagon: IŞİD, Suriye'de yeniden canlanıyor07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
  • Suriye medyası: ABD, Irak üzerinden DSG’ye yüklü miktarda silah ulaştırdı06 Ağustos 2019 Salı 22:47
  • Middle East Eye: Suudiler'den Türkiye için stratejik plan; Erdoğan kriz üstüne krizle yüz yüze bırakılacak06 Ağustos 2019 Salı 12:05
  • Birleşik Krallık ABD'nin Hürmüz koalisyonuna katılacak06 Ağustos 2019 Salı 11:47
  • ABD: Türkiye'nin tek taraflı askeri eylem planından endişeliyiz05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:45
  • Suriye ordusundan İdlib'de operasyon açıklaması: Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:41
  • Times: Katar'ın kontrolündeki İngiliz bankası İslamcılarla bağlantılı kurumlara mali hizmet veriyor05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti