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AB’den Türkiye’ye Meb uyarısı: “Uygun şekilde cevap vereceğiz”

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AB’nin Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili ilk kez “sert bir uyarıda” bulunduğu bildirildi.
AB’den Türkiye’ye Meb uyarısı: “Uygun şekilde cevap vereceğiz”

AB’nin Türkiye’ye, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) ile ilgili ilk kez “sert bir uyarıda” bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki araştırma/sondaj çalışmalarıyla ilgili yayınladığı NAVTEX’lerin ışığında yapılan bu uyarıların, 15 Mart’ta gerçekleşecek olan Türkiye-AB Ortaklık Komitesi toplantısı öncesinde, 28 ülkenin “Ortak Belgesi”nde yer aldığını yazdı.

Gazete, belgede Türkiye’ye bu gibi faaliyetlerden uzak durması, aksi takdirde AB’nin Güney Kıbrıs ile dayanışma içerisinde, uygun şekilde yanıt verileceği konusunda uyarıda bulunulduğunu kaydetti.

Gazete, bu uyarının yapılmasının, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in de ana hedefi olduğunu belirtirken, AB’nin Türkiye’ye ilk defa, Güney Kıbrıs ile dayanışma içinde “uygun cevap vermesinden” bahsedildiğini yazdı.

Haberde, AB Ortak Belgesi’nde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki Kıbrıs sorunu, Ankara Protokolü’nün uygulanması, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti”ni tanıması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarını uygulaması, yargı işbirliği, Akkuyu Nükleer Santrali ve bunun gibi yükümlülüklerinden bir bir bahsedildiği de belirtildi.

Habere göre belgede ayrıca, Türkiye’ye mevcut gümrük birliğinin getirdiği yükümlülükleri, Ortak Belge zemininde uygulayacağını garanti altına alması çağrısı da yapıldı.

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