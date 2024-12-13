Abdi: HTŞ ile Fırat Nehri'nin sınır olması konusunda anlaştık

Suriye Demokratik Güçleri (SDF) lideri Mazlum Abdi, Perşembe günü yaptığı bir açıklamada Rusya'nın Heyet Tahrir Şam'a (HTŞ) karşı kendilerinden yardım istediğini ve bu isteği reddettiklerini açıkladı.

Halk Koruma Birlikleri (YPG) ağırlıklı SDF'nin lideri Abdi'nin açıklamaları Ronahi TV'de yayınlandı.

Ronahi TV'ye göre Abdi ayrıca, Fırat Nehri konusunda HTŞ ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

"HTŞ İle aramızda Fırat Nehri'nin sınır olması konusunda anlaşmaya varıldı. Biz o tarafa, onlar bu tarafa geçmeyecek."

Abdi ayrıca “Biz Türkiye'nin güvenliği için tehdit oluşturmuyoruz. Bu gerçek değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye, YPG'yi Kürdistan İşçi Partisi'nin (PKK) Suriye kolu olarak tanıyor.

PKK ve HTŞ, Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, Türkiye ve pek çok diğer ülke tarafından terör örgütü olarak tanınıyor.

Abdi ayrıca, "Rojava Özerk Yönetimi adına bir heyetin Şam'a gitmesi için bir çalışma olduğunu" belirtti.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaş, HTŞ ve diğer muhalif grupların son 12 günlük operasyonunun ardından Esad ailesinin 54, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarının bitişiyle sonuçlandı.

Ülkenin kuzeybatısında, İdlib'de konumlanmış ve yaklaşık 4 milyonluk bir nüfusu idare ettiği belirtilen HTŞ tarafı, 27 Kasım Çarşamba günü sabahı Türkiye'nin de desteklediği Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) yardımıyla, Şam'daki Suriye hükümetine ve ordusuna karşı "Saldırganlığı Caydırma - Rad'ul Udvan" operasyonunu başlattı.

Hızla ilerleyen muhalifler 28 Kasım'da Halep'i Şam'a bağlayan otoyolu kesti, aynı gün 46. Alay Üssü’nü ve en az 8 köyü ele geçirdi.

29-30 Kasım tarihlerinde ülkenin en büyük ikinci kenti Halep, muhaliflerin elindeydi. Bu gelişme sonrası Rus ve Suriyeli savaş uçakları, 2016'dan bu yana ilk kez, 2024'te muhaliflerin ele geçirdiği düşünülen mevzileri bombaladı.

HTŞ'nin kontrolündeki muhalif gruplar 4 Aralık'ta Hama, 7 Aralık'ta Humus ve 8 Aralık'ta Esad'ın ülkeyi yönettiği Şam'ı ele geçirdi.

Bu gelişmelerden sonra Esad, Rusya'nın "insani gerekçelerle" tanıdığı sığınma hakkı kapsamında ailesiyle beraber Moskova'ya uçtu.

HTŞ lideri Colani veya gerçek adıyla Ahmed Hüseyin el-Şara ise aynı gün Suriye devlet televizyonunda Esad'ı devirdiklerini açıkladı.