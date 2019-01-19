  • BIST 98.455
  • Altın 219,530
  • Dolar 5,3279
  • Euro 6,0542
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABağışıklık Sistemini Korumanın Yolu Yeterli Ve Dengeli Beslenmeden Geçiyor

ABDli Senatör Lindsey Graham: YPG, PKK'nın siyasi koludur, Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz

»
ABDli Senatör Lindsey Graham: YPG, PKK'nın siyasi koludur, Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz
ABDli Senatör Lindsey Graham: YPG, PKK'nın siyasi koludur, Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz

Ankara'da temaslarda bulunan ABDli Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmeler sonrası düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere değindi.

ABDli senatör, "YPG, PKK'nın siyasi koludur, PKK ile bağlantısı var, kanıtları açık ve net. Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecini 'yavaşlatmasını umduğunu' söyleyen Graham, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'ın da "YPG unsurlarının Türkiye'den uzaklaştırılmasıyla ilgili Türkiye ile bir plan üzerinde çalıştıklarını" ifade etti.

Graham, "Bizimle DEAŞ'a karşı savaşanlara bir şey borçluyuz. İlerlemek için şansımız var, hatalarımızı düzeltmek için fırsatlarımız var ve zamanımız tükeniyor, bu yüzden buradayım. General Dunford'un YPG'nin Türkiye'den uzaklaştırılması, ağır silahların alınması konusunda Türk askerleriyle çalıştığı bir plan var. Menbic yol haritası uygulanırsa, Fırat'ın doğusunda tampon bölge olur" diye konuştu.

Graham, eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde 'ABD stratejisinin de hatalı' olduğu yorumunu yapıp şu ifadeleri kullandı:

"(Yönetimin) Çekilme isteğini anlıyorum. Ama planlı olmayan bir çekilme kaos olur. Başkan Donald Trump'a Obama'nın yaptığını yapmaması, yani öylece çıkıp gitmemesi konusunda uyardım."

Suriye haritası

Trump 'Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de Kürtleri vurması durumunda, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratacaklarını ve bölgede 32 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturacaklarını söyledi. Trump, Kürtlerden de Türkiye'yi tahrik etmemelerini söylemişti.

@realDonaldTrump tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone....Fotoğrafın Telif Hakkı @realDonaldTrump@REALDONALDTRUMP

Trump, Twitter'da şu mesajı paylaşmıştı:

"Suriye'den çok geç kalmış çekilmeye başlarken, IŞİD'in bölgesel halifeliğinden geriye kalan çok az şeyi de, bir çok yönden sert bir şekilde vuruyoruz. Yeniden toparlanırlarsa, yakındaki mevcut üslerimizden yeniden saldıracağız.

"Kürtleri vurmaları halinde Türkiye'yi ekonomik açıdan yıkıma uğratacağız. 20 millik bir güvenli bölge yaratacağız ve aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz.

"ABD'nin uzun vadeli Suriye'de IŞİD'i yok etmesi politikasından en çok faydalananlar Rusya, İran ve Suriye oldu. Biz de yarar sağladık ama askerlerimizi eve getirmenin zamanı geldi. SONU GELMEYEN SAVAŞLARI durdurun!"

Kalın: Suriyeli Kürtleri PKK, PYD ve YPG'yle bir tutmak vahim hata

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, yine Twitter'da, Trump'ın mesajını alıntılayarak verdiği yanıtta, "Suriyeli Kürtleri ABD'nin terör örgütleri listesindeki PKK ve Suriye kolu PYD/YPG'yle bir tutmak vahim bir hata olur. Türkiye teröristlerle savaşıyor, Kürtlerle değil. Kürtleri ve tüm diğer Suriyelileri terör tehditlerine karşı koruyacağız." demişti.

@ikalin1 tarafından yapılan Twitter paylaşımı: Mr @realDonaldTrump It is a fatal mistake to equate Syrian Kurds with the PKK, which is on the US terrorists list, and its Syria branch PYD/YPG. Turkey fights against terrorists, not Kurds. We will protect Kurds and other Syrians against all terrorist threats. Fotoğrafın Telif Hakkı @ikalin1@İKALİN1

Kalın mesajında, "Teröristler, ortaklarınız ve müttefikleriniz olamaz. Türkiye ABD'nin stratejik ortaklığına uymasını terörist propagandayla gölgelenmemesini istiyor. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında fark yoktur. Hepsiyle savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen ay YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin denetimindeki bölgelerde bulunan ABD askerlerinin derhal geri çekilmesi emrini vermişti.

Daha sonra çekilme sürecinin zamana yayılacağı açıklanmıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ünlü spiker Ercan Taner beIN Sports'tan istifa etti18 Ocak 2019 Cuma 09:46
  • 70 yıllık çift aynı gün öldü. Cenazeleri toprağa verildi17 Ocak 2019 Perşembe 21:35
  • Türkiye'deki pek çok terör davası ikna edici kanıttan yoksun17 Ocak 2019 Perşembe 19:39
  • AİHM'den Türkiye'ye Osman Baydemir cezası17 Ocak 2019 Perşembe 13:07
  • Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi17 Ocak 2019 Perşembe 12:58
  • Türkiye 'Siber Yıldızları'nı arıyor: Dereceye girenlere Cumhuriyet Altını verilecek16 Ocak 2019 Çarşamba 21:20
  • Ehliyetini değiştirmek için gitti, ölü olduğunu öğrendi16 Ocak 2019 Çarşamba 20:00
  • Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın! 5 işçi yaşamını yitirdi16 Ocak 2019 Çarşamba 19:37
  • Doğuş Grubu, otellerini Dubai Emiri'ne satıyor16 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
  • İstanbul'un taşı toprağı beton : Yeşil alan oranında dünya sonuncusu!16 Ocak 2019 Çarşamba 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti