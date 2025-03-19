  • BIST 9860.29
  • Altın 3676.334
  • Dolar 37.7221
  • Euro 41.1933
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKACHP’den İmamoğlu’nun diploma iptaline sert tepki: Bu kararı tanımıyoruz

ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

»
ABD'de ünlü Hollywood yönetmeni Carl Erik Rinsch, dizi yapacağı iddiasıyla Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı.
ABD'li ünlü yönetmen, Netflix'i 11 milyon dolar dolandırdığı suçlamasıyla tutuklandı

Savcılığın hazırladığı iddianameye göre Netflix, yapım aşamasındaki "White Horse" isimli diziyi satın almak için 2018-2019 yıllarında Rinsch'e 44 milyon dolar ödeme yaptı.

Ancak Rinsch, diziyi tamamlamak için Netflix'ten 11 milyon dolar ek para talep etti.

Rinsch, Netflix'ten aldığı 11 milyon doları dizinin çekimlerini tamamlamak için kullanmak yerine kendi kişisel hesabına aktardı.

Bu para ile kripto para ve lüks araçlar satın aldığını öne sürülen 47 yaşındaki yönetmen, dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etme suçlamasıyla dün California'da tutuklandı.

Aynı gün hakim karşısına çıkarılan Rinsch, hakkındaki iddianamenin hazırlandığı New York'ta mahkemeye çıkmak için 100 bin dolar kefalet ödemeyi kabul etti.

"47 Ronin" ve" The Gift" gibi yapımlarla tanınan Rinsch'in New York'taki duruşma tarihi henüz belli değil.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çin'in yeni kuantum bilgisayarı, Google'ınkinden 1 milyon kat daha hızlı10 Mart 2025 Pazartesi 14:10
  • Dünyada ve Türkiye'de erişim yok: X platformu çöktü10 Mart 2025 Pazartesi 13:13
  • Twitter "X" çöktü mü? X'e erişim sorunu yaşanıyor10 Mart 2025 Pazartesi 13:12
  • ByBit soygunu: Kuzey Koreli hacker grubu 300 milyon doları nakite çevirmeyi başardı10 Mart 2025 Pazartesi 09:35
  • Xiaomi 16 Pro, eylem düğmesiyle gelecek10 Mart 2025 Pazartesi 09:28
  • Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarını kullanıma sundu07 Mart 2025 Cuma 18:04
  • Telefonunuzu 3 gün boyunca kullanmamak beyin aktivitenizi değiştirebilir03 Mart 2025 Pazartesi 20:19
  • WhatsApp çöktü mü? WhatsApp neden açılmıyor?01 Mart 2025 Cumartesi 11:18
  • 2032'de Dünya'ya göktaşı çarpma olasılığı arttı14 Şubat 2025 Cuma 20:30
  • İlk Avrupalılar düşmanlarının beyinlerini yemiş olabilir14 Şubat 2025 Cuma 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti