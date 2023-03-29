  • BIST 4.765,54
  • Altın 1210.783
  • Dolar 19.1284
  • Euro 20.7817
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

ABD’nin Güney Büyükelçiliği, Güney Kıbrıs’ı Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na davet etti

» »
ABD’nin Güney Büyükelçiliği Ticaret Birimi, Atina’da düzenlenecek “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı için heyet organize edeceğini açıkladı ve Rumlara, ister ziyaretçi ister katılımcı olarak bu heyete katılma daveti yaptı.
ABD’nin Güney Büyükelçiliği, Güney Kıbrıs’ı Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na davet etti

ABD’nin Güney Büyükelçiliği Ticaret Birimi, 9-11 Mayıs’ta Atina’da düzenlenecek “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (DEFEA) için heyet organize edecek. Ticaret Birimi Rumlara, ister ziyaretçi ister katılımcı olarak bu heyete katılma daveti gönderdi.

Haravgi’nin haberine göre ABD Büyükelçiliği’nden yayımlanan davet açıklamasında, yüksek profilli şirketlerin hava, deniz, kara savunma, internet ve ulusal güvenlik i savunma sistemlerini sergilediği fuarda ABD standının Yunan-Amerikan Ticaret Odası (AmChamGR) tarafından, Lefkoşa ve Atina büyükelçilikleri ve ABD Ordu Birliği (AUSA) iş birliğiyle düzenlenmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ABD standında Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, General Atomics ve Erickson gibi savunma alanında faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin son teknolojilerini, gelişmiş çözümlerini ve savunma sistemlerini sergileyeceği belirtildi. Heyete katılacakların Amerikan şirketleri ve katılımcılarıyla görüşme, doğrudan temasa geçme, network oluşturma, resmî etkinliklere katılma, katılımcı şirketlerle fikir alış verişinde bulunma vb. imkânı bulacağı da eklendi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis: Yunanistan’ın kararı bizi bağlamaz27 Mart 2023 Pazartesi 13:25
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 12:46
  • Rum Savunma Bakanı Yorgallas, ABD’nin SPP programına imza koyacaklarını açıkladı27 Mart 2023 Pazartesi 11:18
  • Rum yönetimi Türkiye ile Yunanistan arasında varılan karşılıklı destek anlaşmasından rahatsız26 Mart 2023 Pazar 18:18
  • Güney Kıbrıs’ta yeni bir güvenlik teşkilatı kuruluyor26 Mart 2023 Pazar 15:41
  • Hristodulidis: Bırakalım da diplomasi işini yapsın26 Mart 2023 Pazar 13:44
  • ABD, Türkiye ve Yunanistan’a Kıbrıs sorununu da içeren bir baskısı yapıyor26 Mart 2023 Pazar 13:25
  • Güney’de kalan Türk malları ile ilgili yeni yasa ve tüzükler…25 Mart 2023 Cumartesi 16:36
  • Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden "25 Mart" açıklaması25 Mart 2023 Cumartesi 13:10
  • Annita Dimitriu, AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde müdahil olması önerisine destek verdi25 Mart 2023 Cumartesi 12:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti