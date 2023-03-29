ABD’nin Güney Büyükelçiliği, Güney Kıbrıs’ı Atina’daki Savunma ve Güvenlik Fuarı’na davet etti

ABD’nin Güney Büyükelçiliği Ticaret Birimi, Atina’da düzenlenecek “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı için heyet organize edeceğini açıkladı ve Rumlara, ister ziyaretçi ister katılımcı olarak bu heyete katılma daveti yaptı.

ABD’nin Güney Büyükelçiliği Ticaret Birimi, 9-11 Mayıs’ta Atina’da düzenlenecek “Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı (DEFEA) için heyet organize edecek. Ticaret Birimi Rumlara, ister ziyaretçi ister katılımcı olarak bu heyete katılma daveti gönderdi.

Haravgi’nin haberine göre ABD Büyükelçiliği’nden yayımlanan davet açıklamasında, yüksek profilli şirketlerin hava, deniz, kara savunma, internet ve ulusal güvenlik i savunma sistemlerini sergilediği fuarda ABD standının Yunan-Amerikan Ticaret Odası (AmChamGR) tarafından, Lefkoşa ve Atina büyükelçilikleri ve ABD Ordu Birliği (AUSA) iş birliğiyle düzenlenmekte olduğu kaydedildi.

Açıklamada ABD standında Lockheed Martin, BAE Systems, Boeing, General Atomics ve Erickson gibi savunma alanında faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin son teknolojilerini, gelişmiş çözümlerini ve savunma sistemlerini sergileyeceği belirtildi. Heyete katılacakların Amerikan şirketleri ve katılımcılarıyla görüşme, doğrudan temasa geçme, network oluşturma, resmî etkinliklere katılma, katılımcı şirketlerle fikir alış verişinde bulunma vb. imkânı bulacağı da eklendi.