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Açık ve az bulutlu bir hafta bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, bölgenin alçak basınç ve nemli hava etkisi altında olduğu ve açık ve az bulutlu bir hafta beklendiği belirtildi.
Açık ve az bulutlu bir hafta bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre,  önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 37-40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgenin alçak basınç sistemi ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasıyla birlikte, hava durumunun açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtilen sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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