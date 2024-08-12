Açık ve az bulutlu bir hafta bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 37-40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bölgenin alçak basınç sistemi ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasıyla birlikte, hava durumunun açık ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyredeceği belirtilen sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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