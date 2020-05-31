Acun Ilıcalı: "İleride bir parti kuracağım, adı Rahat Parti olacak"

Medya patronu, Survivor programının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye açıklamalarda bulundu. Röportajın bazı bölümleri şu şekilde:

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HERKESİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİREN KİŞİSİNİZ. SİZİN GERÇEKLEŞMEYEN BİR HAYALİNİZ OLDU MU?

Bu kadar dipten, bir şekilde bulunduğum yere gelmek benim için hayalini bile kurabildiğim bir şey değildi. Sanırım kendi hayallerimi bitirdiğim için artık insanların hayallerini kovalıyorum. Geçenlerde arkadaşlarıma espri olarak, “İleride bir parti kuracağım. Partinin adı da Rahat Parti olacak” dedim. Sloganım da, “Ben yırttım, şimdi sıra sizde” olur herhalde (gülüyor).

SİYASETE GİRER MİSİNİZ?

Girmem.

INSTAGRAM’DA CANLI YAYIN YAPARAK 3 MİLYON KİŞİYE ULAŞIP DÜNYA REKORU KIRDINIZ. BEKLEDİĞİNİZ BİR RAKAM MIYDI?

2 milyonu geçeceğimizi tahmin ediyordum. Fakat iki dakikada 3 milyonu geçmek biraz şaşırttı. Ama şunu da gösterdi; eğer isteseydik, o rakam 4-5 milyona da ulaşırdı.

Böyle bir güce sahip olmak ne hissettiriyor?

Seyirciyle bu iletişimim yıllardır var. Katıldığım herhangi bir programın reytingini ciddi derece yükseltiyorum. Bunun için her gün şükrediyorum, büyük gurur...

SOSYAL MEDYAYLA SON DÖRT AYDIR DAHA İLGİLİSİNİZ. BUNUN SEBEBİ TÜM DÜNYADA YAYINCILIĞIN DİJİTALE KAYMASI MI?

Dijital için iki yıldır konsantrasyonum yüksek. Bu sene de bu konuda iyi hazırlandık. Yarışmayı dijitale entegre ettik. Ekibime de dijitalde ağırlığımızı hissettirmemiz gerektiğini söyledim. Bununla ilgili projeleri arttıracağım.

BU YENİ BİR DİJİTAL PLATFORM GİRİŞİMİNE DOĞRU GİDER Mİ?

İlgilenmiyor değilim. Büyük kanallarda yayımlanamayacak bazı projeler için neden olmasın...

BASIN TARAFINA GEÇMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Hayır. Basın size emanet.

HOLLANDA 1. FUTBOL LİGİ TAKIMLARINDAN FORTUNA SİTTARD’I SATIN ALMAKLA İLGİLİ GÖRÜŞMELER YAPTIĞINIZ SÖYLENDİ. NEDİR BU HIRSIN SEBEBİ?

Köşeye çekilirsem bu kadar eğlenemem. Her gün ya bir köşeye çekilirsem diye korkuyorum.

NEDEN BİR FUTBOL TAKIMI SATIN ALMAK İSTİYORSUNUZ?

Futbola olan düşkünlüğüm zaten biliniyor. Amacım, şimdiye kadar televizyonculukta keşfettiğim yetenekleri futbol dünyasında da keşfetmek.

NEDEN O TAKIMI SEÇTİNİZ?

Türk ve dünya futboluna sürpriz isimler kazandırmak gibi bir hayalim var. Bu takım da bunun için çok uygun ama daha görüşmelerimiz sürüyor.