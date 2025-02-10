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Adana Demirspor Başkanı istifa etti

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Adana Demirspor Başkanı istifa etti
Adana Demirspor Başkanı istifa etti

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşılaşmasında sahadan çekilen Adana Demirspor'un başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

Bahanttin Durak yaptığı açıklamada, şunları söyledi; "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları, Ekim ayından itibaren devraldığım başkanlık görevini layıkıyla yürütmek için gecemi gündüzüme katarak gerek cebimden gerekse zamanımdan gerekse de sağlığımdan fazlasıyla verdim. Sosyal medyada desteklerin yanı sıra yıpratıcı, bezdirici mesajları kulübümün menfaatleri için hep görmezden geldim. Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlı görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla."

Ne olmuştu?

Galatasaray'a konuk olan Adana Demirspor, maçının 30. dakikasında Adana Demirsporlu Yusuf Barasi kendini yere bıraktı. Sakatlık esnasında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, önce Semih Güler ve Tayfun Aydoğan’ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu. Ardından 33. dakikada Semih Güler, takım arkadaşlarını soyunma odasına yönlendirdi. Karşılaşma hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek

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