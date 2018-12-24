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Adana'da yakalanan Reina saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı

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Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Adana'da yakalanan Reina saldırısıyla ilgili şüpheli tutuklandı

Adana'da yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren “Heyet Tahrir Şam” terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı A.G. yakalandı. Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan geniş çaplı araştırmada, merkez Seyhan ilçesinde sahte Suriye kimliğiyle yakalanan şüpheli A.G.’nin, 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği değerlendirildi.

‘Yabancı terörist savaşçı’ şüphesiyle 2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gidip terör örgütü El Kaide’nin Suriye yapılanması “Fetih El Şam Cephesi” ve “Heyet Tahrir Şam” terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği yönünde veriler elde edildi.

İHA'nın haberine göre, kod adı kullandığı belirlenen şüpheli A.G.’den ele geçirilen dijital malzemelerin incelenmesinde, Çeçenistan ve Suriye’de terör örgütleri adına göstermiş olduğu faaliyetlerle ilgili silahlı fotoğrafları ile çok sayıda el yapımı patlayıcı düzenekleriyle ilgili görüntüler bulunduğu tespit edildi.

REİNA SALDIRGANININ EV ARKADAŞI

Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017’de İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov’un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli A.G.ye ait olduğu anlaşıldı.
Şüphelinin ülkemize yılbaşında terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Şüpheli A.G., Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Adana'da yakalanan ve Reina saldırısının failinin kaldığı evdeki parmak izlerinden birinin sahibi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

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