Adana'dan Boris Johnson'a kebap daveti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap' açıklamasının ardından Adana'dan davet geldi. Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, "Dünyada kebabın başkenti Adana. Kendisini buraya bekliyoruz. Asıl sağlıklı kebap nerede yeniliyormuş görsün" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir programda obezitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte yarattığı tehlikeye dikkat çekti.

Pandemiyle obezitenin de arttığını belirten Johnson, koronavirüse yakalandığı Mart 2020’de fazla kilolu olduğunu, tedavisinin ardından kilo verdiğini ve sağlıklı bir beslenme alışkanlığı edindiği anlattı. Johnson, tükettiği yiyeceklerin sorulması üzerine "Benim en sevdiğim sağlıklı yiyecek kebap. Çok sağlıklı öyle değil mi?" yanıtını verdi.

Johnson’ın bu konuşmasının ardından Adanalı kebapçı Yaşar Aydın da sağlıklı beslenmek için kebap yenilmesi gerektiğini söyleyerek Jonhson’ın sözlerine katıldığını belirtti.

Aydın, diyet yaparak kilo vermek isteyenlere kebap önerdiğini ifade ederek, "Ben de kebap yiyerek zayıflıyorum. Bir zamanlar çok fazla abur cubur ve makarna tarzı yiyecekler yemeye başlamıştım. Çok fazla kilo alıp 100 kilonun üzerine çıktım. Daha sonra kebap ve salata yiyerek 20 kilo verdim. Şu anda daha sağlıklı ve daha zihindeyim. 4 ay gibi bir sürede bu kiloları verdim" dedi.

Boris Johnson’ın İngiltere’de kebap yediğini ve öneride bulunduğunu hatırlatan Aydın, "Dünyada kebabın başkenti Adana. Kendisini buraya bekliyoruz. Asıl sağlıklı kebap nerede yeniliyormuş görsün" dedi.