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Adidas’tan yeni logo

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Adidas’tan yeni logo
Adidas’tan yeni logo

Spor giyim devi Adidas’ın logosunda sadeleşmeye gittiği belirtiliyor.

 

Dünyada son yıllarda birçok tanınmış marka minimanizm akımına ayak uydurarak logolarını sadeleştiriyor.

 

Akıma son katılan şirketse 1991’den beri aynı logo tasarımını kullanan Alman Adidas.

Webtekno’nun aktardığına göre, şirket yeni logoyu hem Japonya’daki bir mağazasında hem de iOS uygulamasında kullanılmaya başladı.

Yeni logo ‘Adidas‘ ibaresinin kaldırılması dışında neredeyse eski logoyla birebir aynı. Şirketin ayrıca farklı logoları da var.

Logo değişikliği konusunda Adidas’tan resmi bir açıklamaysa henüz yok.    

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