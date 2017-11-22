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“Afrodit” yatağı için temaslar yoğunlaşıyor

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“Afrodit” yatağı için temaslar yoğunlaşıyor
Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan “Afrodit” yatağındaki hidrokarbon kaynaklarından çıkacak doğal gazın Mısır’a götürülerek işlenmesi konusunda temaslar yoğunlaşıyor.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Mısır’ın Damiette şehrindeki doğal gaz sıvılaştırma terminalinin işletmesini yapan Union Fenosa Gas (UFG) şirketinin üst düzey yetkililerinin, Afrodit yatağından doğal gazın terminale taşınması konusunu görüşmek üzere bugün Güney Kıbrıs’a gideceklerini yazdılar.

Gazete, UFG şirketi yetkililerinin Perşembe günü Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ve “Kıbrıs Hidrokarbon Şirketi” uzmanlarıyla temaslarda bulunacaklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerden biri olan ENI şirketi müdürü Luka Bertelli’nin de Perşembe günü adaya gelerek şirketin “Kalipso” yatağındaki planları hakkında Lakkotripis’le görüşeceğini vurgulayan gazete, geçtiğimiz hafta ise, yine Mısır’da bulunan bir doğal gaz tesisinin işletmesini yürüten Shell şirketinin üst düzey yetkililerinin de Lakkotripis ve diğer Rum yetkililerle temaslar yaptığını hatırlattı.

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