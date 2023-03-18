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Akaryakıt istasyonu sahipleri: İstasyonlarımız kapanma noktasına geldi

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Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonu sahiplerinin, Kıbrıslı Rumların birçoğunun KKTC’den akaryakıt alması nedeniyle iş hacminin küçüldüğünü ifade ederek, bu durumdan şikayetçi oldukları bildirildi.
Akaryakıt istasyonu sahipleri: İstasyonlarımız kapanma noktasına geldi

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki akaryakıt istasyonlarının uzun süredir KKTC’deki akaryakıt istasyonları nedeniyle haksız rekabete uğradığını ve Rumların, akaryakıtın 30-40 sent daha ucuza gelmesi nedeniyle, depolarını doldurmak için KKTC’yi seçtiklerini yazdı.

Gazete, bu durumdan, geçiş kapısına diğer ilçelere göre daha yakın olması nedeniyle özellikle Güney Lefkoşa’daki akaryakıt istasyonlarının etkilendiğini ve istasyonların neredeyse kapanma noktasına geldiklerini kaydetti.

Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Birliği’nin birkaç ay önce, akaryakıt temini için KKTC’ye geçişlerin durdurulamaması nedeniyle Rum Yönetimi’ni AB Komisyonu’na şikayet etme kararı aldığını anımsatan gazete, son 24 saatte Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bu sorunun görüşülmesi için görüşme talebi yapıldığını belirtti.

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