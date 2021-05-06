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Akdeniz diyetinin bunama riskini azalttığı ortaya çıktı

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Yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin, bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Akdeniz diyetinin bunama riskini azalttığı ortaya çıktı

Yeni bir araştırma, Akdeniz diyetinin, bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.

Bulgulara göre Akdeniz’in geleneksel beslenme düzeni, Alzheimer hastalığının alamet-i farikası sayılan amiloid ve tau proteinlerinin beyinde birikmesine engel olabilir.

NewYork Presbiteryen Hastanesi’nin Alzheimer Önleme Kliniği’nde yönetici Dr. Richard Isaacson, "Bu önemli çalışmada, araştırmacılar yalnızca bilişsel işlevi  (özellikle hafızayı) iyileştirmenin değil, aynı zamanda Alzheimer patolojisi riskini azaltmanın da mümkün olduğunu gösterdi" diye konuştu:

Çoğu kişi beyin sağlığını kontrol etmenin mümkün olduğunun farkında değil, ancak bu çalışma bize mümkün olduğunu gösteriyor.

Amerikan Nöroloji Akademisi'nin tıp dergisi Neurology'de yayımlanan araştırmada Alzheimer olma riski yüksek 343 kişi incelendi ve bilişsel açıdan sağlıklı 169 denekle karşılaştırıldı.

Araştırmacılar ilk olarak katılımcıların dil ve hafıza gibi bilişsel becerilerini test etti. Ardından beyin hacimlerini ölçtü ve omurilik sıvıları alarak amiloid ve talu proteinlerinin seviyesini inceledi.

Bundan sonra katılımcılara beslenme alışkanlıklarıyla ilgili sorular yöneltildi ve Akdeniz diyetine ne kadar uydukları tespit edildi. Diyete uymayan kişilerin omurilik sıvısında uyanlara göre daha fazla amiloid ve tau birikimi görülmüştü.

Ek olarak beyin taramaları, Akdeniz diyetine uymayan kişilerin beynindeki hipokampus gibi Alzheimer’la ilişkili bölgelerin daha fazla yaşlandığını saptadı.

Araştırmanın yazarı Tommaso Ballarini, "Bu bulgular, yediklerinizin daha sonra hafıza becerilerinizi etkileyebileceğini gösteren kanıtlara katkıda bulunuyor" dedi.

Akdeniz diyeti nedir?

Akdeniz diyeti, bitki temelli bir beslenme şekli. Öğünleri çoğunun zeytin yağlılar meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar ve fasulye gibi baklagillerden oluşuyor.

Bu beslenme şeklinde zeytinyağı dışındaki yağlar, rafine şeker veya un nadiren kullanılıyor.

Yemekler yumurta, süt ürünleri veya kümes hayvanlarını içerebiliyor ama et geleneksel Batı diyetine göre çok az tüketiliyor.

Öte yandan omega-3 açısından zengin balıklar, Akdeniz diyetinin temel bileşenlerinden biri.

 

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