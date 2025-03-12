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Akdeniz’den Ege’ye Bilim Köprüsü Kuruldu!

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Ege Üniversitesi güçlerini birleştirdi!
Akdeniz’den Ege’ye Bilim Köprüsü Kuruldu!

Manisa Valiliği, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin desteği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Ege Kariyer Fuarı 2025 Lansman ve Hazırlık Çalıştayı”na katılmak üzere Türkiye’de bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ege Üniversitesi’ni de ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Uluslararası akademik iş birliklerini genişletmeye devam eden Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü üniversitelerinden Ege Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolüne imza attı. İki üniversite arasında imzalanan protokol kampsamında; eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerde ortak projeler geliştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak tarafından imzalanan protokol, eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerde ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşma kapsamında öğrenci ve akademisyen değişim programları hayata geçirilecek; disiplinlerarası araştırmalar ve doktora projeleri ile bilimsel üretkenlik desteklenecek.

Diğer yandan iki üniversite arasında bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak amacıyla ortak seminerler, konferanslar ve çalıştaylar düzenlenecek. Bilimsel iş birliğinin yanı sıra kültürel faaliyetler de teşvik edilerek akademik ve sosyal bağların güçlendirilmesi sağlanacak.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Eğitimdeki çeşitliliği artırmak, bilimsel araştırmalarımızı disiplinlerarası bir yaklaşımla derinleştirmek ve öğrencilerimize daha fazla fırsat sunmak, bu iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor.”

Ege Üniversitesi ile imzalanan protokolün kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Tam 40 yıl önce öğrenci olarak adım attığım ve mezunu olduğum Ege Üniversitesi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü olarak bulunmaktan onur duydum” dedi. “İmzaladığımız protokol, her iki kurumun da uluslararası düzeyde daha etkin ve üretken olmasını sağlayacak bir platform oluşturacak” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Eğitimdeki çeşitliliği artırmak, bilimsel araştırmalarımızı disiplinlerarası bir yaklaşımla derinleştirmek ve öğrencilerimize daha fazla fırsat sunmak, bu iş birliğinin temel hedefleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda kültürel etkinlikler aracılığıyla farklı bakış açılarını bir araya getirecek ve bu sayede akademik ve sosyal ortamı zenginleştireceğiz” dedi.

Prof. Dr. Necdet Budak: “Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığımız protokol, her iki üniversitenin bilimsel üretkenliğini artıracak, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak.”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise uluslararası bilimsel iş birliklerine büyük önem verdiklerini belirterek, “Başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk Dünyası olmak üzere birçok ülkeyle bilimsel ve akademik iş birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi. Prof. Dr. Necdet Budak, “Yakın Doğu Üniversitesi ile imzaladığımız protokol, her iki üniversitenin bilimsel üretkenliğini artıracak, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necdet Budak, “Bu protokol, iki üniversiteyi de global ölçekte daha güçlü bir konuma getirecek” dedi.

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