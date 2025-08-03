AKEL, casusluk suçlamasıyla tutuklanan 5 Kıbrıslı Rum’u n durumunu Avrupa Parlamentosu’na şikayet etti!

AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yeorgios Yeorgiu’nun, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya bir mektup göndererek 5 Kıbrıslı Rum’un Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanmasını şikayet ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre AKEL AP üyesi Yeorgiu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği mektupta, Türkiye’nin, Kıbrıs Rum mallarının satışıyla ilgili tutuklamalara misilleme olarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Yeorgiu ayrıca bu kişilerin serbest bırakılması ve bu tür eylemlerin önlenmesi için Türkiye’ye baskı yapılmasını da talep etti.