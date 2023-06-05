AKEL, Çinli yetkililerle bir araya geldi

AKEL Polit Büro üyesi Nikos Yoannu’nun kısa bir süre önce Çin Komünist Parti yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKEL Polit Büro üyesi Nikos Yoannu’nun temasları sırasında iki ülke arasındaki özellikle ekonomi, turizm ve enerji alanlarındaki ilişkilerin genişletilmesi konusunda var olan perspektifleri ön plana çıkardığını yazdı.

Habere göre, Yoannu, temasları çerçevesinde uluslararası konularla ilgili bakan yardımcısı Zhou Rui ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Zhou Rui, görüşme sırasında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik inisiyatiflerinden söz ederken bunun gerek Ukrayna halkı, gerekse Avrupa halklarının yararına olacağını belirtti.

Çinli yetkili ülkesinin Kıbrıs sorunu gibi uluslararası anlaşmazlıkların insan haklarına saygı ve uluslararası hukuk ilkeleri temelinde çözümlenmesine destek verdiğini söyledi.

Yoannu ise açıklamasında AKEL adına Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olarak çözüm çabalarına ve Güney Kıbrıs’a verdiği destekten dolayı Çin Halk Cumhuriyeti’ne teşekkürlerini sundu.

Habere göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve ticaretle ilgili konuların yanı sıra yeşil enerji alanında iki ülke iş birliğinin genişletilmesi ele alındı.

Görüşme sırasında turizm ve ticari açıdan büyük perspektiflere sahip iki ülke arasındaki direk uçuşun sağlanması meselesinin de masaya yatırıldığını yazan gazete, Çin Halk Cumhuriyeti’nin böylesi bir faaliyete destek verdiğini de belirtti.

Habere göre, Yoannu, temasları çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliğindeki Ticaret Ateşesi ile de bir araya geldi.