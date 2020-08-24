AKEL: “Hükümet çözümün yerine koyacak bir şey arıyor”

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Stefanu, KKTC’deki seçimin ardından BM Genel Sekreteri’nin müzakerelerin kesildiği yerden devam etmesi için inisiyatif üstlenmesini beklediklerini kaydetti.

Stefanu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bu inisiyatifi cesaretlendirmesi çağrısı yaparken, Rum Hükümeti’nin halihazırda çözüm hedefine odaklanmış olması ve uluslararası camiayı siyasi iradesine dair ikna edecek girişimlerde bulunması gerektiğini ifade etti.

Rum Hükümeti’nin ne yazık ki bu yönde hiçbir adım atmadığı gibi, çözümün yerine koyacak başka bir unsur arayışı içinde olduğunu belirten Stefanu, Türkiye’ye böylelikle “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını ihlal etme fırsatı verildiğini” iddia etti.