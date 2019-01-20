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Akel ile Rum Hükümeti arasında yine anlaşmazlık

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Rum kesiminde AKEL partisi ile hükümet arasında Kıbrıs sorunu konusunda ciddi anlaşmazlıklar olduğu ve karşılıklı eleştirilerin sürdüğü belirtildi.
Akel ile Rum Hükümeti arasında yine anlaşmazlık

Rum kesiminde AKEL partisi ile hükümet arasında Kıbrıs sorunu konusunda ciddi anlaşmazlıklar olduğu ve karşılıklı eleştirilerin sürdüğü belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “en nihayetinde tarihte kurtuluş ve yeniden birleşmenin değil, taksimin başkanı olarak kalması halinde, sorumluluğa kendisinin sahip olacağını” ifade eden AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Anastasiadis’in “şeytanlaştırma ve felaket tellallığı konusunda klasik bir söylem benimsediğini ve ya AKEL’in tezlerini okumadığını, ya da kasıtlı olarak bunları saptırdığını” savundu.

AKEL’in açık sözlülükle görüşlerini söylemekten vazgeçmesinin söz konusu olmadığını dile getiren Stefanu, çünkü Kıbrıs’ın haklılığa kavuşmasının ve halkın geleceğinin garanti altına alınmasının kendileri için her türlü partisel ve mikropolitik nedenin üstünde ve ötesinde olduğunu ifade etti.

PRODROMU

Alithia gazetesine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise açıklamasında, AKEL tarafından her gün, tek hedefi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum kesimine kusur bulmak olan gerçekçi olmayan iddialar ortaya atılmasının, Kıbrıs sorununun çözümü çabasına hizmet etmediğini söyledi.

Prodromu, Crans Montana’daki müzakereler sırasında AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun aynı şeyi Türkiye’nin de yapmasını isteyerek, “Guterres çerçevesi karşısında yazılı tezler sunulmasına ilişkin olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i takdir ettiği ve Rum kesimini kutladığının herkes tarafından bilindiği bir anda”, AKEL’in neden sürekli Türkiye’nin sorumlu olmadığına dair “çarpık görüşün” benimsenmesi için çabaladığını sordu.

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