Akel Nuris’ten “İnsanlık Namına İstifa Etmesini” İstedi

“Purnara” mülteci kampında 100 günden uzun süre, eğitimden uzak ve çok kötü şartlar altında kalan refakatçisiz çocuk sayısının, kamp kapasitesinin iki katı sayıda olduğu, hatta bir kız çocuğunun kamptaki ikamet süresinin 6 ayı bulduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler Rum Ombudsman Maria Stilianu-Lottidi’nin Purnara mülteci kampı ile ilgili raporundan bazı detayları aktardı.

Raporda refakatçisiz çocukların ve mültecilerin aydınlatma olmayan mekânlarda, bir yatağı iki kişi paylaşmak ve bazen yerde, çöp dağlarının arasında yatmak zorunda kaldığı, kanalizasyon sisteminin her gün bozulduğu, banyo için sıcak su olmadığı kaydedildi.

Mülteci kampının en fazla bin 200 kişiyi barındırabilecek kapasitede olmasına karşın bin 700- bin 800’ü erkek olmak üzere toplam 2 bin 280 kişi barındırıldığı, bunların 310’unun refakatçisiz çocuklar olduğu belirtildi.

Refakatçisiz çocukların kampta tutulma süresinin ortalama 50 gün olmasına rağmen bunlardan bazılarının 100 günden fazla tutulduğu, hatta bir kız çocuğunun 6 aydır kampta, yaşının belirlenmesi için tutulduğu da kaydedildi.

AKEL ise “Purnara” kampında kalmakta olan 356 refakatçisiz çocuğun iki tuvalet ve bir duş kullanmak zorunda bırakıldığına, kendilerine sadece birer şişe su ve kahvaltı için de birer somun ekmek verildiğine dikkat çekerek Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’i “insanlık namına istifa etmeye” çağırdı. AKEL’den bir heyetin bugün kampı ziyaret edeceği de kaydedildi.