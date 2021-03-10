  • BIST 1.558
  • Altın 420,193
  • Dolar 7,6175
  • Euro 9,0505
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAToplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27  pozitif vaka

AKEL:Yeşil Hat boyunca dikenli teller yerleştirilmesi Türkiye’nin ve taksim yanlılarının değirmenine su taşıyor

» »
Yeşil Hat’la Meriç’in durumu arasında hükümet tarafından yapılan benzetmenin de çok isabetsiz ve tehlikeli olduğunun altını çizen AKEL Basın Sözcüsü, Meriç’te söz konusu olanın iki ülke, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır olduğunu vurguladı.
AKEL:Yeşil Hat boyunca dikenli teller yerleştirilmesi Türkiye’nin ve taksim yanlılarının değirmenine su taşıyor

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu hükümetin Yeşil Hat boyunca dikenli teller yerleştirme kararının sınırların çizilmesi ve yurdumuzda bölünmenin derinleşmesini çağrıştırdığından büyük soru işaretlerine yol açtığını söyledi. Stefanu, ayrıca ara bölgede tarımsal faaliyetlerde bulunan bölge sakinleri için de sorunlara neden olduğuna işaret etti.

Göç meselesinin elbette ki ele alınması gereken bir sorun olduğunu ve Yeşil Hat’ın gözetiminin gerektiğini dile getiren Stefanos Stefanu “ancak bu, devletlerarası sınırları ima etmeyen başka yol ve yöntemlerle yapılabilir. Ayrıca göç sorununun dünyanın hiçbir yerinde duvarlar, çitler ve dikenli teller dikilerek çözülmediğine dikkat çekiyoruz. Bunlar Trump’ın fikirleridir ve görüldüğü kadarıyla Anastasiadis-DİSİ hükümeti bunları kopyalamaktadır” dedi.

Yeşil Hat’la Meriç’in durumu arasında hükümet tarafından yapılan benzetmenin de çok isabetsiz ve tehlikeli olduğunun altını çizen AKEL Basın Sözcüsü, Meriç’te söz konusu olanın iki ülke, Yunanistan ve Türkiye arasındaki sınır olduğunu vurguladı.

Hükümetin dikenli teller dikmeye karar verdiği zamanın da endişeleri daha fazla arttırdığını söyleyen Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili gayri resmi beşli buluşmanın öncesinde ve Türkiye’nin taksimi masaya getirme girişiminde olduğu bir dönemde yurdumuzun defakto taksiminin kabulü olarak yorumlanabilecek böylesi hareketlerde bulunmanın Kıbrıs hükümetinin yapması gereken en son şey olduğunu ifade etti.

Stefanos Stefanu “bu tür kararlar ve hareketler Türkiye’nin ve taksim yanlılarının değirmenine su taşıyor” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum İçişleri Bakanı Nuris’ten Ara Bölgeye Çekilen Dikenli Telle İlgili Açıklama09 Mart 2021 Salı 13:50
  • Anastasiadis-Lute Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 16:25
  • “Altın Pasaport” Tartışmaları Sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 12:31
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Önlemlerine Yönelik Protestolar Sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 12:24
  • Başpiskopos Hrisostomos “Etnik Yok Oluş” Uyarısı Yaptı08 Mart 2021 Pazartesi 10:45
  • Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 303 yeni vaka tespit edildi, 1 yeni can kaybı oldu.07 Mart 2021 Pazar 22:03
  • AB,Güney Kıbrıs’ı altın pasaport konusunda uyardı07 Mart 2021 Pazar 19:34
  • Türkiye-Mısır ilişkileri Rumları panikletti07 Mart 2021 Pazar 17:04
  • Güney'de Maskeli Şahıslar Okula Saldırdı 4 Öğrenci Yaralandı06 Mart 2021 Cumartesi 15:45
  • Güney’de 162 Kişinin Narkotesti Pozitif06 Mart 2021 Cumartesi 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti