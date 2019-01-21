Akıncı ve Dönmez’in açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in açıklamaları Rum basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, “Akıncı, Facebook Yoluyla Da Kışkırtıyor – Kıbrıs Açıklarında Sondaj” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Facebook sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Akıncı’nın “Kıbrıs Rum tarafının yönetim ve doğal zenginlikleri paylaşmak istememesinin federal çözümün önündeki en büyük engel olduğu” şeklindeki sözlerini öne çıkaran gazete, Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in “Kıbrıs açıklarında ilk sondajın yakın zamanda başlaması ihtimalinden” söz ettiği açıklamasını da okuyucusuna yansıttı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia, “Akıncı’dan Yeni Atışlar”; Politis, “Akıncı’dan İki Toplumlu İki Kesimli Federasyon Konusunda Özersay’a Sert Çıkış”; Akıncı: “Eğer Adayı ve Zenginlikleri Paylaşmazsak Başkaları Paylaşacak”.