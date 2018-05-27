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Akıncı ve Eşi, Duo Tandem’in albüm tanıtım konserini izledi

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Bellapais Manastırı’nda yer alan Duo Tandem’in albüm tanıtım konserini izledi.
Akıncı ve Eşi, Duo Tandem’in albüm tanıtım konserini izledi

Konseri izleyenler arasında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da yer aldı.

Necati Emirzade ve Mark Anderson’dan oluşan Duo Tandem’in ‘Watching the World Go By’ isimli albümünün tanıtım konseri, 22. Kuzey Kıbrıs Uluslararası Bellapais Müzik Festivali’nde kapsamında Bellapais Manastırı’nda gerçekleşti.

‘Watching the World Go By’, Bellapais Manatırı’ndaki tanıtımından önce, Chicago ve Londra'da müzikseverlerle buluşmuştu.

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