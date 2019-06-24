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Akli dengesi bozuk hamile kadının doktorları ‘Hamilelik sonlansın’ diye mahkemeye başvurdu

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Akli dengesi bozuk hamile kadının doktorları ‘Hamilelik sonlansın’ diye mahkemeye başvurdu
Akli dengesi bozuk hamile kadının doktorları ‘Hamilelik sonlansın’ diye mahkemeye başvurdu

Nijerya’dan Britanya’ya göç eden bir ailenin mensubu akli dengesi bozuk genç kadının doktorları, hamileliğinin sonlandırılması için hukuki mücadele başlattı.

Daily Mail’deki habere göre doktorları, 22 haftalık hamile 20’li yaşlardaki genç kadın için en iyi seçeneğin hamileliği sonlandırmak olduğunu önce ailesine aktardı. Ancak, Nijerya’daki Igbo kabilesine mensup anne, dini inançları gereği kürtajı reddetti.

Annenin, Katolik inancı nedeniyle buna asla izin vermeyeceğini söylemesi üzerine Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde çalışan doktorlar mahkemeye başvurdu ve hakimden ‘hamileliğe son verilmesi için yasal izin’ istedi. Konuyu incelemeye başlayan hakim, başkent Londra’da yaşayan kadının haberlerde adının yayınlanmamasını talep etti.

Doktorları temsil eden avukat, uzmanların, kadının normal doğum yapmasının çok zor olduğunu, sezaryenden sonra iyileşme sürecinin de zor olacağını ve hamileliğin sürmesinin psikolojisini bozacağını söylediklerine vurgu yaptı.

Avukat, ayrıca, bebeğin dünyaya gelmesi halinde, anneannesi her ne kadar “Ben bakarım” dese de ailenin maddi ve sosyolojik durumu göze alınarak devlet tarafından koruma altına alınabileceğini belirterek şöyle devam etti: “Uzmanlar, genç kadın için hamileliğin sonlanmasının neden olacağı travmayı atlatmanın bebekten ayrılmanın yaratacağı psikolojik çöküntüyü atlatmaktan daha kolay olacağını düşünüyor.”

Avukat, hakimden, 1967’de çıkarılan ve zihinsel engelli anne adayları için 24’üncü haftaya kadar kürtaj hakkı tanıyan yasayı göze almasını istedi.

Hamile kadını ve ailesini temsil eden avukat ise ‘hamileliği sonlandırmanın kadın için en iyi seçenek olmadığını’ savunarak, “Doktorlar müvekkilimin durumunu abartıyorlar. Ellerinde yeterli delil yok” dedi.

Hakim, perşembe günkü ilk duruşmada kararını açıklamadı.

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