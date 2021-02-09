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AKP Sözcüsü Çelik: Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Çelik, artık iki eşit devlete dayanan müzakere modelinin masaya gelmesi gerektiğini kaydetti.
AKP Sözcüsü Çelik: Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Kıbrıs meselesine de değinen Çelik, artık iki eşit devlete dayanan müzakere modelinin masaya gelmesi gerektiğini kaydetti.

AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs meselesine de değindi. Çelik, “Artık iki eşit devlete dayanan müzakere modeli masaya gelmeli.

KKTC’nin gasbedilmesine ne KKTC ne Türkiye izin verecek” ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye’deki Yeni Anayasa çalışmalarına ilişkin, “Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz. Siyaset yapan herkesin milletimize ve gelecek nesillere yeni anayasa borcu vardır. Bunu ödemek için elimize geçen fırsatı değerlendirmek gerek.” dedi. 

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