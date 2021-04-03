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AKP'den yasa teklifi: Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe ücretsiz izne ayrılana günlük 50 TL

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Yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 TL ödenecek.
AKP'den yasa teklifi: Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe ücretsiz izne ayrılana günlük 50 TL

Koronavirüs önlemleri gereği işsizlik için ayrılan ödenekten karşılanan Kısa Çalışma Ödeneği, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla 31 Mart 2021'de son buldu. İşveren ve çalışanların pandemi koşullarında zorlanacağı yeni dönem için AKP'den 'günlük 50 TL' yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. 

Yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 TL ödenecek.

AKP, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifini Meclis'e sundu.

Yeni teklif ile; yiyecek, içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, Mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 TL ödenecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, yine yiyecek ve içecek sektörlerinde faaliyet gösteren, 2021 yılı Mart ayı itibarıyla iş akdi bulunan personel için Mart ve Nisan aylarında prime esas kazanç üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı, SGK’ya ödenecek tüm primlerden mahsup edilecek.

Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredile borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.

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