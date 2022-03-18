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AKPM Raportörü Pıerro Fassıno, Maraş İçin Ada’ya Gelmeyi Planlıyor

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AKPM Raportörü Pıerro Fassıno, Maraş İçin Ada’ya Gelmeyi Planlıyor
AKPM Raportörü Pıerro Fassıno, Maraş İçin Ada’ya Gelmeyi Planlıyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş raportörü Piero Fassino’nun, kapalı Maraş konusunda Kıbrıs Türk ve Rum taraflarıyla temas etmek ve incelemelerde bulunmak üzere önümüzdeki haftalarda Ada’ya gelmeyi planladığı bildirildi.

Fileleftheros, önümüzdeki haftalarda Ada’ya gelmeyi planlayan Fassino’nun AKPM Siyasi Konular ve Demokrasi Komitesi’ne “Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi çağrısı” başlıklı bir rapor sunduğunu da yazdı.

Konunun görüşülmesi sırasında müdahil tarafların çeşitli görüşler ortaya koyduğuna işaret eden gazeteye göre AKEL milletvekili Yorgos Lukaidis, Türk milletvekillerinin bir dizi görüşüne itiraz ederek, Maraş meselesinin Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümüyle ilintili olmakla birlikte kendine özgü de bir konu olduğunu söyledi.

Lukaidis, BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarında, Kıbrıs sorununun çözümünden bağımsız olarak kentin yasal sakinlerinin BM himayesi altında geri dönmesi çağrısı yapıldığını söyledi.

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