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Akşener’den Şok İddia: Polis Müdürlerinin Otellerinde Fuhuş Skandalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, polis müdürlerine ait otellerde yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz ve öksüz kızların fuhuşa zorlandığına dair çarpıcı iddialarda bulundu. Otellerinde Fuhuş Skandalı
Akşener’den Şok İddia: Polis Müdürlerinin Otellerinde Fuhuş Skandalı

İstanbul Şile’de gerçekleştirilen bir istişare toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’de bazı polis müdürlerinin sahip olduğu otellerde yaşanan vahim suistimaller hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Akşener’den korkunç iddia: ‘Oteli olan polis müdürleri fuhuş için…’

Eski İçişleri Bakanı olan Akşener, bu otellerde devletin yetiştirme yurtlarında barınan kimsesiz ve öksüz kız çocuklarının fuhuşa sürüklendiğini iddia etti.

Akşener, bu konuyu yakından takip ettiğini ve durumun sadece fuhuşla sınırlı olmadığını, daha derin ve ciddi boyutları olduğunu vurguladı.

İddialar, toplumda büyük yankı uyandırdı ve konunun detaylarının açığa çıkması bekleniyor.

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