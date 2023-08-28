Alkışlarla karşılandı

Art arda iki önemli başarıya imza atan milli sporcumuz Doğukan Ulaç, Ercan Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı

Doğukan Ulaç alkışlarla ülkeye giriş yaptı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve 5 kıtadan 77 ülkeden toplam 2 bin 641 yüzücünün katıldığı Samsung Boğaziçi Kıtalararası 35. Yüzme Yarışında genel klasman erkekler kategorisinde 41:22’lik derecesiyle 1’inci, Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Ultra Yüzme Maratonunda 25 km. mesafede ise dördüncü gelen KKTC’li Doğukan Ulaç Ercan Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği çalışanları, ülkemiz adına önemli sportif başarılara imza atan Doğukan Ulaç’ı Ercan Havalimanı’nın gelen yolcu salonunda alkışlarla karşılayarak kutladı ve kendisine çiçek ile hediye takdim etti. Doğukan Ulaç’ı karşılayanlar arasında anne ve babasının yanı sıra ailesi, yakınları ve arkadaşları da yer aldı. Karşılama esnasında duygulu anlar da yaşandı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, KKTC’li Doğukan Ulaç’ı elde ettiği iki önemli başarıdan dolayı kutladı.

Özçelik, “Sporcumuz Doğukan Ulaç’ın başarıları bizleri gururlandırmıştır. Bu başarılar, uzun soluklu, yoğun bir çalışma temposunun ürünüdür. Özverili bir çalışma sonucunda bu başarıları elde eden değerli sporcumuz ve antrenörünün yanı sıra daima kendisine destek veren ailesini de kutlar, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim” dedi.