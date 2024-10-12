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Alkol Etkisiyle Çıkan Kavgada Vahim Zarar ve Tutuklamalar

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Girne'de Gece Yarısı Kavgası
Alkol Etkisiyle Çıkan Kavgada Vahim Zarar ve Tutuklamalar

12 Ekim 2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında Girne'nin Canbulat Sokak'ında alkol etkisiyle kontrolden çıkan bir kavga yaşandı. 316 miligram alkollü içki tesiri altında olan A.C.Ç. (26) ve 341 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan Z.T.T. (26), sarhoş oldukları için bir taksiye alınmamalarını gerekçe göstererek, karşı taraf olan Ş.Ş. (26), M.Ş. (24) ve K.A. (25) ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında taraflar birbirlerine gelişigüzel vurarak ciddi şekilde darp ettiler. Olayda Z.T.T.’nin aldığı darbe sonucunda sağ el baş parmak kemiği kırıldı.

Kavgaya karışan tüm şahıslar polis ekipleri tarafından tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Alkolün etkisiyle ortaya çıkan bu vahim olay, Girne’de güvenlik ve huzuru tehdit eden bir başka olaya daha işaret ederken, halk arasında büyük endişe yarattı. Yetkililer, bu tür olaylara karşı gerekli önlemlerin artırılacağını belirtti.

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