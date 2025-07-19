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Alkollü sürücü, önce kaldırım taşları ile ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı

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Girne’de bir restorana ait araç park yerinde kazaya sebebiyet veren alkollü sürücü tutuklandı.
Alkollü sürücü, önce kaldırım taşları ile ağaca, ardından da park halindeki araca çarptı

Polisten verilen bilgiye göre, sabah saat 04.00 sıralarında, Girne’de bir restorana ait araç park yerinde meydana gelen kazada, Burcu Gök (K-34) 80 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZJ 828 plakalı salon araç ile dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek, restorana ait kaldırım taşları ile kaldırım üzerinde bulunan akasya ağacına çarptı.

Çarpmanın ardından yoluna devam eden ZJ 828 plakalı araç, o esnada araç park yerinde park halinde bulunan Ahmet Necati Özkan (E-26) sorumluluğundaki PS 606 plakalı salon aracın ön kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Burcu Gök, “alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak” suçundan tutuklandı.

 

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