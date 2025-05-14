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Alman emlakçının duruşması 23 Mayıs’a ertelendi

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Kuzeydeki Rum mallarını satmakla suçlanan Alman emlakçının yargılanmasına ilişkin dava 23 Mayıs’a ertelendi.
Alman emlakçının duruşması 23 Mayıs’a ertelendi

Güney Lefkoşa Kaza Mahkemesi, kuzeydeki Rum mallarını usulsüz şekilde sattığı iddiasıyla yargılanan Alman emlakçının çarşamba günü yapılması planlanan duruşmasını 23 Mayıs’a erteledi.

49 yaşındaki Alman zanlı, Ayios Amvrosios ve Girne bölgelerinde yer alan dört ayrı alandaki mülklerin reklamını yapmak, satışını teşvik etmek, satmak ve kullanmak suçlarından toplam 44 ayrı suçlamayla karşı karşıya. Ayrıca, “hileli işlemler” sonucu 169 bin Euro gelir elde etmekle ve yasal sahibinin izni olmadan kuzeyde kendisi için bir apartman dairesi satın almakla da suçlanıyor.

Zanlı, yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Duruşma daha önce de birçok kez ertelenmişti; son ertelemeye ilişkin herhangi bir gerekçe açıklanmadı. Alman emlakçının yargı süreci Mart 2025’te başlamıştı.

Söz konusu dava, kadının Temmuz 2024’te Kıbrıs’a gelen bir uçakta görevde olmayan bir polis memuruna kuzeyde mülk sattığını anlatmasıyla gündeme geldi. Polis memurunun, kadına kuzeyde mülk satışının yasa dışı olduğunu söylemesine rağmen herhangi bir yanıt alamadığı, daha sonra durumu bir meslektaşına aktardığı bildirildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

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