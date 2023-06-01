Alman parlamenterler Güney Kıbrıs'ta...

Alman Parlamentosu’ndaki “Malta ve Kıbrıs” ile ilişkilerden sorumlu Dostluk Grubu’nun Güney Kıbrıs’ta çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Alman parlamenterlerin temaslarına ve bu çerçevedeki açıklamalara geniş yer verdiler.

Habere göre Rum Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis, komitenin Alman parlamenterlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki dostluk ağının bir parçası olabileceğini ancak şu an böyle bir perspektiften uzak olunduğunu ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs sorunu ve Türkiye konularının ele alındığını söyleyen Yeorgiadis, Rum tarafının, “Türkiye’nin iyi bir komşu olarak davranması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve Kıbrıs sorununun barışçıl çözümüne katkı koyması gerektiği” şeklindeki görüşünü Alman parlamenterlere ilettiklerini söyledi.

Alman parlamenterlerden yardım istendiğini söyleyen Yeorgiadis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki dostluk ağının bir parçası olabileceğini, Güney Kıbrıs’ın; Türkiye’nin barışçıl çerçevede iş birliğinde bulunacak olan bu ağa katılımını istediğini ancak şu an için bu perspektiften uzak olunduğunu ifade etti.

Gazete, görüşmede Rusya’nın Ukrayna işgali gibi konuların da ele alındığını yazdı.

Habere göre Dostluk Grubu Başkanı Derya Türk Nachbaur ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yine ön planda olduğunu belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta Almanya’ya gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulundu.

Nachbaur, Güney Kıbrıs ve Almanya’nın, ortak değerler ve ortak çıkarlar temelinde uzun yıllara dayanan bir dostlukla birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Alman vatandaşlarının Sudan’da tahliye edilmesi konusundaki katkılarından dolayı Güney Kıbrıs’a yönelik teşekkürlerini de sunan Nachbaur, Ada’dan olan uçuşların hızlı prosedürle organize edildiğini, ihtiyacı olan kişilere büyük bir yardımın sağlandığını ifade etti.

Nachbaur açıklamasında ayrıca AB üyesi olarak Güney Kıbrıs’ın, Avrupa entegrasyon sürecinde önemli bir rol oynadığını da belirtti.

Alman parlamenterlerin temaslarına yer veren Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Dışişleri Komitesi ile Alman Dostluk Grubu arasındaki görüşmenin içeriğine geniş yer verdi.

Habere göre Meclis Dışişleri Komitesi Başkanı Haris Yeorgiadis, görüşme sırasında Almanya’nın, Türkiye’ye saldırı silahlarının satılmasını yeniden düşünmesini talep etti.

Alman milletvekilinin, Almanya ve AB’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına nasıl katkı koyabileceği şeklindeki sorusunu yanıtlayan Yeorgiadis, Alman parlamenterlere Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü karşısındaki “olumsuz tavrı” konusunda bilgi verdi.

AKEL Milletvekili Marina Nikolau ise görüşme sırasında Almanya ve AB’den ilkelere dayanan tezlerini muhafaza etmesini istediklerini belirtti.

Nikolau ayrıca Almanya’nın talebi üzerine 15 Mart’ta Larnaka Havalimanı’nda tutuklanan daha sonra mahkeme tarafından hakkında Almanya’ya iadesi kararı verilen Kenan Ayaz konusunu da gündeme getirerek, AKEL’in “kimin terörist olduğuna ilişkin Türkiye’nin politikasını benimsemesinin mümkün olmadığını” belirtti.

Nikolau’ya yanıt veren Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Anke Schimlimm, olayı takip ettiklerini ancak mahkemeler düzeyiyle alakalı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

Schlimm açıklamasında ayrıca bunun; AB içerisindeki Avrupa tutuklama emrine dayandığını, tutuklama emri veren mahkemenin davayı ele alacağını, Almanya’nın bu şahsa yönelik suç faaliyetleri konusunda tutuklama emri çıkardığını, bununla birlikte Almanya’nın bu şahsın üçüncü bir ülkeye iade edilmeyeceği garantisi verdiğini ifade etti.

Alithia gazetesine görüşmede mülteci konusunun da ele alındığını yazdı.

Habere göre, Dostluk Grubu Başkanı Diyar Türk Nachbaur konuşmasında, ülkesinin, siyasi sığınmayla ilgili ortak Avrupa çerçevesinin düzenlenmesine destek verdiğini, Güney Kıbrıs’ın taşıdığı yükün acısını çektiğini söyledi.

DİKO Milletvekili Hrisis Pantelidis ise mülteci sorununun, Güney Kıbrıs ekonomisinin, Kıbrıs sorununun ardından karşılaştığı en büyük sorun olduğuna dikkati çekti.

ALMAN PARLAMENTERLER MARAŞ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Haravgi gazetesine göre Alman Parlamentosu (Bundestag) heyetinin temasları çerçevesinde dün Derinya’daki Kültür Merkezi’ni ziyaret ettiğini ve Maraş konusunda bilgi aldığını yazdı.

Habere göre, sözde “Maraş Belediye Başkan Yardımcısı” Hrisanthos Zannettu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, Alman parlamenterlere, Maraş, Türk “işgali”, binlerce kişinin göçmen olması, kapalı Maraş bölgesinin açılmasına yönelik son gelişmeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi.

Zanettu görüşmede “belediyenin”, bilgilendirme ve Maraş sakinlerinin toplumsal dokusunun korunmasında oynadığı rolü konusunda da Alman parlamenterlere bilgi verdiklerini ifade etti.

Zanettu, görüşme sırasında Doğu Almanya sakini olan bir milletvekilinin mülkiyet konusundaki tecrübesinin de ele alındığını söyledi.