Altın pasaportların geri alınmasına devam ediliyor

Rum Yönetimi, yatırım karşılığında yabancılara verilen ve "Altın pasaport" olarak bilinen vatandaşlıkları geri almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “332 Altın Pasaportu Geri Aldılar-Yeni Durumlar Mercek Altında” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı çerçevesinde, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun önerisi üzerine, 7 yatırımcı ve bu kişilerin ailelerini teşkil eden 19 kişinin (Toplam 26) pasaportunun geri alınmasına karar verdiğini yazdı.

Gazete, kendisinin topladığı verilere dayanarak, Hristodulidis hükümeti döneminde, 1 Mart 2023’ten bugüne kadar 35 yatırımcı ve 87 aile üyesi olmak üzere toplam 122 kişinin pasaportunun geri alınmasına karar verildiğini belirtti.

Habere göre, bir önceki (Anastasiadis) ve şimdiki hükümet döneminde 332 kişinin (95 yatırımcı ile 237 aile üyesi) pasaportunun geri alınmasına karar verildi.

Bu 237 kişiden 112’sinin (3 yatırımcı ve bu kişilerin 79 aile üyesi) vatandaşlıktan çıkarılması işlemlerinin tamamlandığını, kimlik ve pasaport gibi belgelerinin iptal edildiğini yazan gazete, İçişleri Bakanlığı'nın, araştırma yaptığı yabancı yatırımcılara ilişkin şüpheli başka durumların da bulunduğunu belirtti.

Gazete, haberinde ayrıca Bakanlar Kurulu'nun yapılan incelemeler neticesinde özellikle ülkelerinde çeşitli suçlardan yargılanan, ülkelerinde tutuklu bulunan ya da aranan, vatandaşlık kriterlerini yerine getirmeyen kişilerin vatandaşlıklarının geri alınması yönünde karar ürettiğini de anımsattı.