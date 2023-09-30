Altın Portakal Film Festivali iptal edildi: Kanun Hükmü belgeseli neden tartışma yarattı?

Yönetmen Nejla Demirci’nin Kanun Hükmü adlı belgesel filmin festival seçkisinden çıkarılmasıyla başlayan tartışmaların ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Böcek, "Festivalimizi bizim dışımızda oluşan ve oluşturulan süreç sebebiyle iptal ettiğimizi tüm sinemaseverlere üzülerek bildiriyorum" dedi.

Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.

Festivalin jüri başkanı Demet Akbağ da Böcek'in iptal kararı öncesinde görevinden istifa etmişti. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı da festivale desteğini çektiğini açıklamıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki 'Kanun Hükmü' adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denilmişti.

Demet Akbağ: İsmimin, dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesi beni rahatsız etti

Demet Akbağ ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.

Akbağ açıklamasında; yaşanan iletişim sorunlarının, kriz yönetiminin yapılamamasının ve isminin dahil olmadığı olaylar içerisinde geçmesinin kendisini rahatsız ettiğini kaydetti.

7-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan Altın Portakal, Türkiye'nin en köklü film festivallerinden.

Festival yönetimi önce Kanun Hükmü adlı filmde yer alan bir kişi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle filmin seçkiden çıkarıldığını duyurdu.

Filmin konusu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerine son verilen iki memurun mücadelesi.